Ляпы в хитах, которые нашли киноманы

К выходу киноленту готовят десятки людей, посматривая чуть ли не каждый кадр, но всё равно в фильмах появляются киноляпы. Некоторые недочёты сразу бросаются в глаза, а вот другие выискивают особо внимательные киноманы. Вот самые распространенные оплошности в голливудских блокбастерах.

1. Слишком современная массовка. Яркий пример — фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Действие картины происходит в тридцатых годах в Египте, но в одной из сцен можно увидеть, как на заднем плане спокойно вышагивает молодой человек в джинсах и футболке. Подобное можно наблюдать и «Гладиаторе», где пару раз засветились современные шорты Рассела Кроу

2. В фильме «Слава», повествующем о гражданской войне в Соединённых Штатах Америки, заметна бережное отношение к деталям, подчёркивающим эпоху. Но даже здесь монтажёры пропустили крошечную деталь: в какой-то момент в кадре оказалась рука с наручными часами. Похожую ошибку допустили костюмеры, участвовавшие в съёмках ленты «Афера по-американски». Речь там идёт о семидесятых годах, но один из главных героев почему-то носит Rolex, выпущенный в 2010 году. Сюда же причислим «Первого мстителя», действие которого разворачивается во время Второй мировой войны. Вы заметили у одного из героев современную гарнитуру, которую в середине прошлого века никто даже представить не мог?