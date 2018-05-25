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Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
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Ляпы в хитах, которые нашли киноманы 

Рамблер 14 часов назад
К выходу киноленту готовят десятки людей, посматривая чуть ли не каждый кадр, но всё равно в фильмах появляются киноляпы. Некоторые недочёты сразу бросаются в глаза, а вот другие выискивают особо внимательные киноманы. Вот самые распространенные оплошности в голливудских блокбастерах.
1. Слишком современная массовка. Яркий пример — фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Действие картины происходит в тридцатых годах в Египте, но в одной из сцен можно увидеть, как на заднем плане спокойно вышагивает молодой человек в джинсах и футболке. Подобное можно наблюдать и «Гладиаторе», где пару раз засветились современные шорты Рассела Кроу.
2. В фильме «Слава», повествующем о гражданской войне в Соединённых Штатах Америки, заметна бережное отношение к деталям, подчёркивающим эпоху. Но даже здесь монтажёры пропустили крошечную деталь: в какой-то момент в кадре оказалась рука с наручными часами. Похожую ошибку допустили костюмеры, участвовавшие в съёмках ленты «Афера по-американски». Речь там идёт о семидесятых годах, но один из главных героев почему-то носит Rolex, выпущенный в 2010 году. Сюда же причислим «Первого мстителя», действие которого разворачивается во время Второй мировой войны. Вы заметили у одного из героев современную гарнитуру, которую в середине прошлого века никто даже представить не мог?
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