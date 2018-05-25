Стала известна дата премьеры нового фильма «Квартета И» 

Московский театр «Квартет И» выпустит на экран российскую адаптацию нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы» 21 февраля 2019 года, пишет РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.
Съемки картины «Громкая связь» стартовали в Москве буквально на днях. Режиссером фильма стал Алексей Нужный ("Я худею"). Продюсерами и сценаристами проекта выступили участники «Квартета И» Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит.
В центре сюжета «Громкой связи» — семеро друзей, которые в шутку решили читать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. В главных ролях — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Зенкович (Уколова).
Последним, восьмым по счету кинопроектом творческой группы стал фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение», вышедший в феврале 2018 года.