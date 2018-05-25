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Стала известна дата премьеры нового фильма «Квартета И»
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Стала известна дата премьеры нового фильма «Квартета И» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московский театр «Квартет И» выпустит на экран российскую адаптацию нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы» 21 февраля 2019 года, пишет РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.
Съемки картины «Громкая связь» стартовали в Москве буквально на днях. Режиссером фильма стал Алексей Нужный ("Я худею"). Продюсерами и сценаристами проекта выступили участники «Квартета И» Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит.
В центре сюжета «Громкой связи» — семеро друзей, которые в шутку решили читать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. В главных ролях — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Зенкович (Уколова).
Последним, восьмым по счету кинопроектом творческой группы стал фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение», вышедший в феврале 2018 года.
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