Стала известна дата премьеры нового фильма «Квартета И»

Московский театр «Квартет И» выпустит на экран российскую адаптацию нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы» 21 февраля 2019 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.

Последним, восьмым по счету кинопроектом творческой группы стал фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение», вышедший в феврале 2018 года.