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Откровенные платья Вертинской раскритиковали
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Откровенные платья Вертинской раскритиковали 

Рамблер 9 часов назад
Для актрисы Анастасии Вертинской фильм «Человек-амфибия» стал вторым. Ранее она снялась в «Алых парусах», после которого её одной из самый красивых артисток. Но вот на съёмках второй ленты ей пришлось несладко, ведь героиня Анастасии должна была глубоко нырять, тогда как сама актриса не умела даже плавать. Девушке пришлось в спешном порядке осваивать плавание. А поскольку часть сцен нужно было снять под водой, ей понадобилось научиться управляться и с аквалангом. Когда снимались сцены с Ихтиандром, Анастасия и её партнёр Владимир Коренев опускались под воду с аквалангами, затем к ним подплывал инструктор-подводник, забирал оборудование, после чего снимали минутную сцену и возвращали акваланги актёрам. А для того, чтобы героиня Вертинской медленно опустилась на дно, на девушку нацепили свинцовый водолазный десятикилограммовый пояс. Но готовая лента критикам не понравилась. Они обвинили создателей в поклонении Западу и не одобрили наряды Гуттиэре, копировавшие платья из коллекции Диора. Тем не менее, «Человек-амфибия» был отлично принят зрителями и стал в 1962 году лидером советского кинопроката.
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