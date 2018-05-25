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Собянин поздравил с днем рождения Александра Калягина
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Собянин поздравил с днем рождения Александра Калягина 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Собянин назвал Калягина выдающимся актером, режиссером и организатором театрального дела и отметил вклад артиставы на протяжении в развитие отечественного искусства.
"Ваши блистательные роли на сцене и экране являются вершиной актерского мастерства и снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей. Возглавляемый вами театр Et Cetera украшает культурное пространство Москвы", — отметил мэр.
Александр Калягин родился 25 мая 1942 года. В 1959 году он окончил Московское медицинское училище №14, затем работал фельдшером на скорой помощи. В 1965 году он окончил театральное училище им. Б. Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке.
Артист служил в Театре им. М. Ермоловой, в «Современнике», во МХАТ, а в 1992 году создал собственный театр Et Cetera, который возглавляет до сих пор. Калягин сыграл в 40 спектаклях и снялся более чем в 50 фильмах. ​
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