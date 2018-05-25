Собянин поздравил с днем рождения Александра Калягина

Собянин назвал Калягина выдающимся актером, режиссером и организатором театрального дела и отметил вклад артиставы на протяжении в развитие отечественного искусства.

"Ваши блистательные роли на сцене и экране являются вершиной актерского мастерства и снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей. Возглавляемый вами театр Et Cetera украшает культурное пространство Москвы", — отметил мэр.

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года. В 1959 году он окончил Московское медицинское училище №14, затем работал фельдшером на скорой помощи. В 1965 году он окончил театральное училище им. Б. Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке.

Артист служил в Театре им. М. Ермоловой, в «Современнике», во МХАТ, а в 1992 году создал собственный театр Et Cetera, который возглавляет до сих пор. Калягин сыграл в 40 спектаклях и снялся более чем в 50 фильмах. ​