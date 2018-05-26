Галина Польских. «По семейным обстоятельствам» 

27 мая в 10:15 на Первом канале покажут фильм о любимой многими актрисе Галине Польских.
Вся жизнь Галины — это дорога от одной роли к другой. И на этом пути мужчинам просто не было места. Почему? Об этом расскажет сама актриса в эксклюзивном интервью. Это самое откровенное интервью в жизни Галины Польских — в этом актриса призналась сама. Поезд, дорога, две чашки чая, стук колес… И вот перед нами не звезда, а просто обаятельная женщина, которой хочется поговорить по душам. Актрису можно назвать абсолютно счастливым человеком, но есть ли в жизни Галины Польских самое главное — личное женское счастье?
В фильме принимают участие: Галина Польских — актриса, Ирада Гасанова — старшая дочь Галины, Мария Сурина — младшая дочь Галины, Филипп — внук Галины, Сергей Никоненко — актер и однокурсник, Валентина Теличкина — актриса, Евгений Стеблов — актер, Ираклий Квирикадзе — сценарист и режиссер, Александр Михайлов — актер, Армен Джигарханян — актер и режиссер, Георгий Мартиросян — актер, Валентин Смирнитский — актер, Алла Сурикова — режиссер.