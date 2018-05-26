Галина Польских. «По семейным обстоятельствам»

27 мая в 10:15 на Первом канале покажут фильм о любимой многими актрисе Галине Польских

Вся жизнь Галины — это дорога от одной роли к другой. И на этом пути мужчинам просто не было места. Почему? Об этом расскажет сама актриса в эксклюзивном интервью. Это самое откровенное интервью в жизни Галины Польских — в этом актриса призналась сама. Поезд, дорога, две чашки чая, стук колес… И вот перед нами не звезда, а просто обаятельная женщина, которой хочется поговорить по душам. Актрису можно назвать абсолютно счастливым человеком, но есть ли в жизни Галины Польских самое главное — личное женское счастье?