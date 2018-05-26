Фрунзик Мкртчан. «Человек с гордым профилем»

Смотреть на него без улыбки невозможно. Он… смешной. Даже когда трагический! «Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите?», «Спасибо, я пешком постою», «Валико-джан, я тебе умный вещь скажу, только ты не обижайся» — эти и многие другие реплики шофера Хачикяна стали народными, как только в 1978 на советские экраны вышел фильм Георгия Данелия «Мимино».

Автор этих фраз — не режиссер, не сценарист, а актер — Фрунзик Мкртчян . Он импровизировал на съемочной площадке, заставляя хохотать даже обычно невозмутимых операторов. За роль шофера Хачикяна — в сущности, эпизодическую — Фрунзик, единственный из киногруппы, получил Государственную премию СССР. И всенародное обожание.

Поклонники в России ласково звали его Фрунзиком. На самом деле, у актера было два имени и даже как говорят, два паспорта. Один — на имя Фрунзе. Другое — на имя Мгер, что в переводе с армянского означает «Солнце. Свет». Так Мкртчяна прозвали на родине в Армении. Оба паспорта Фрунзик-Мгер в итоге потерял и жил без документов. В Советском Союзе паспорт актеру был просто не нужен. Его все знали в лицо. Но никто не знал его — настоящего.

… Детство для Фрунзика стало поединком — между ним, нежным, впечатлительным, добрым ребенком и деспотичным, необразованным отцом, по-своему несчастным человеком. Он был против того, чтобы сын пошел в артисты. Но Фрунзик стал не просто артистом, а гордостью целого народа. В 26 лет он уже был звездой театрального Еревана. Ему все удавалось. И в творчестве. И в любви. Перед обаянием Фрунзика Мкртчяна, не могла устоять ни одна красавица… А красоту он любил и ценил превыше всего! Донара. Ей суждено было сыграть роковую роль в жизни Фрунзика. Когда они встретились, Донара была начинающей актрисой, Фрунзик — известным актером. Ему — за тридцать, ей — всего восемнадцать. В семье росла дочка Нунэ. Потом родился сын Вааг. Тринадцать лет длилось семейное счастье. Чуть больше ревности, чем надо, чуть больше ссор и экстравагантных выходок со стороны Донары. А потом Донара заболела. Ее пришлось положить в психиатрическую клинику. Она до сих пор находится там.

…В 54 года актер решил снова жениться. Тамара была дочерью председателя Союза писателей Армении. Конечно же, красавица. Моложе — на 25 лет. И с таким же темпераментом, как у Донары. Этот брак был скоротечным. Они быстро расстались. Но на этом не закончились беды актера. Вскоре заболел сын. Врачи объявили Фрунзику, что его сын Вааг унаследовал болезнь матери. И скоро он тоже впал в помрачение рассудка. Навсегда…

При всей своей общительности и легкости Фрунзик оставался загадкой для окружающих. Шутил, но не откровенничал про свою жизнь. Был среди толпы, но существовал как бы отдельно от всех. Часто в одиночестве бродил по ночам, приговаривая: «Я не один. Собаки, кошки тоже бродят…»

…Его давно нет с нами, но в родной Армении его портреты до сих пор висят в парикмахерских и магазинах, а знаменитый нос Мкртчяна уже живет собственной отдельной жизнью. Гордый профиль актера народные умельцы вырезают из дерева и продают туристам в качестве сувениров.

Он делал больше, чем актер: торопился не только сыграть, но и лично пожать руку каждому своему зрителю. И потому до сих пор в Армении так много людей, которые общались с Фрунзиком. И до сих пор одно имя его — странное и трогательное — вызывает радостную улыбку.