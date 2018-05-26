Цыганское счастье Клары Лучко

26 мая в 10:15 на Первом канале покажут фильм о замечательной актрисе Кларе Лучко

Говорят, дважды в одну реку не войдешь. Но жизнь Клары Лучко доказывает: можно повторить и успех, и даже личное счастье. Актриса будто прожила две жизни.

В юности — всесоюзная слава после фильма «Кубанские казаки» и любимый муж, с которым она познакомилась на съемках — актер Сергей Лукьянов . Интересные роли в кино и в театре были лишь приложением к ее семейному счастью. Лучко тогда верила, что жизнь — это сказка, все мечты обязательно сбываются. Но сказка закончилась в одно мгновение… 1 марта 1965 года, во время выступления на собрании в Театре им. Вахтангова, Лукьянов схватился за сердце и упал прямо на сцене. Его даже не успели довезти до больницы…

Со смертью мужа для Лучко началась черная полоса. Она будто погибла вместе с ним… Все реже ее приглашали на съемки, режиссеры предпочитали молоденьких актрис. Казалось, ничего хорошего впереди уже не будет… Но после съемок в фильме «Цыган» она не просто вернула себе былую славу, но и создала новую семью, выйдя замуж за человека намного моложе себя. Ее подруги говорили: «Красота — страшная сила!» А она только улыбалась в ответ.

В последние два десятилетия жизни актриса сыграла свои лучшие роли в фильмах «Опекун», «Мы, нижеподписавшиеся», «Карнавал», «Ларец Марии Медичи», «Тревожное воскресенье». А вот от роли соблазнительной Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука» она отказалась, хотя и участвовала в пробах. Артистка решила, что ей не пристало появляться на экране в таком легкомысленном качестве. И даже после громкого успеха этой золотой комедии она не пожалела, что отказалась от, казалось бы, такой выигрышной роли. Зрители фильма увидят сохранившиеся фотопробы.

Героини Клары Лучко на экране — чаще всего деревенские женщины. Они были близки и понятны актрисе — Лучко и сама родом из небольшой украинской деревни. Но вот что удивительно — в жизни она была совсем другой. Никаких ситцевых платьев и платков. Только модные наряды и шляпки. Историк моды и телеведущий Александр Васильев расскажет о неповторимом стиле актрисы и поделится своими воспоминаниями от общения с ней.

Клара Лучко не дожила до своего 80-летнего юбилея четыре месяца. Субботним утром, 26 марта 2005 года, она, как обычно, готовила завтрак. Накрыв на стол, позвала мужа. А в следующую секунду упала на пол без чувств….