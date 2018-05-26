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Режиссер картины «Салют-7» снимет фильм «Текст» по роману Глуховского
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Режиссер картины «Салют-7» снимет фильм «Текст» по роману Глуховского 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко ("Салют-7") снимет фильм «Текст» по мотивам романа Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским и Александром Палем в главных ролях, съемки картины начнутся в ноябре.
"Это фильм про то, как один персонаж получает телефон другого и возможность пожить его жизнью, о взаимодействии с внутренним миром другого человека через девайс, от которого мы зависимы", — рассказ Шипенко на защите проектов в области игрового кино в министерстве культуры РФ в субботу.
Режиссер отметил, что российский зритель соскучился по героям нашего времени.
"Две главные роли сыграют Александр Паль и Иван Янковский", — сказал Шипенко.
По мнению Янковского, книга Глуховского никого не оставляет равнодушным. «Мы попробуем рассказать это интересно и драйвово», — сказал Янковский.
Съемки фильма начнутся в ноябре.
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