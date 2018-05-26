Страшное искусство: фильм фон Триера снова шокировал зрителей

На Каннском кинофестивале показали новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Лента, повествующая о серийном убийце, настолько шокировала публику, что досмотреть ее до конца смогли далеко не все. Почти сто человек в ужасе убежали из зала. Зрители посчитали, что некоторые сцены настолько жестоки, что ни искусством, ни даже развлечением этот фильм назвать нельзя.

А вот критики датского режиссера, наоборот, спешат оправдать. Мол, каждая его работа — это эпатаж и провокация, и рассчитана она на истинного ценителя авторского кино. Ну а для чего режиссеры снимают такие шокирующие фильмы, для рубрики «Культурный шок» телеканала «МИР 24» выяснила Екатерина Бакушина. Одним из самых шокирующих фильмов Ларса фон Триера считается «Антихрист» — о страданиях супругов, потерявших своего ребенка. Эта лента, как и многие другие картины режиссера, вызвала неоднозначную реакцию у зрителей: Триера обвиняли в излишней жестокости. Неудивительно, ведь во время премьеры фильма несколько человек даже упали в обморок! А режиссер считает «Антихриста» своей лучшей работой.

Впервые о своей страсти изображать в кино шокирующие сцены заявили в Европе. Испанский режиссер Луис Бунюэль и художник Сальвадор Дали в 1929 году сняли совместный фильм «Андалузский пес». Семнадцать минут сюрреалистических образов: человеческая ладонь с дырой, из которой появляются муравьи, или мертвые ослы в рояле. Авторы фильма поясняли: хотели создать нечто, что не имело бы рационального объяснения. И, конечно, эпатировать публику. Правил в авторском кино не существует, так считает режиссер Андрей Прошкин . В его «Орлеане» распиливают людей прямо на арене цирка, а врач зашивает себе веки хирургическим швом.

«Я понимал, что это нужно сделать так. Такое восприятие, когда зритель испытывает одновременно страх, где-то даже отвращение или брезгливость, и интерес. Не будем отворачиваться от того, что жестокость и какие-то мучения вызывают наш интерес. Это было важно для этого эпизода и для картины», — рассказал Андрец Прошкин.

Андрей говорит, что жестокость в искусстве, как и в жизни, была всегда, но кто-то умеет ее качественно обыгрывать, а кто-то нет. Примером такого изощренного насилия в кино психологи называют фильм голландского режиссера Тома Сикса «Человеческая многоножка». В основе сюжета — медицинские эксперименты, которые проводили нацисты в годы Второй мировой войны. Главный герой — немецкий врач — похищает трех туристов и хирургическим путем соединяет их пищеварительные системы в одну.

«Человек может быть талантливым, он может снимать разные фильмы, абсолютно в разных жанрах. Но если у него есть внутри такое же скрытое желание боли, крови, издевательств, то он как режиссер может воплотить это в реальность. Подобные фильмы, безусловно, снимают, я считаю, люди, которые имеют отклонения в психике, потому что здравомыслящий человек, который тянется к добру, у которого добрая душа, не будет снимать подобные фильмы», — поделился психолог Сергей Ланг.

Тем не менее, у режиссеров, снимающих жуткие истории, есть свои поклонники. У корейца Ким Ки Дука что ни фильм, то вызов. Кинокритик Давид Шнейдеров вспоминает, как проходила московская премьера фильма «Мебиус». В нем героиня сходит с ума от измен своего мужа и в отместку кастрирует сына.

«Три скорой помощи дежурили около «Гоголь-центра». Но, к счастью, оказалось, что русскую публику не так легко поколебать, и в тех местах, в которых за границей людей выносили, русская публика встречала это добродушным ржанием», — рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

У каждого режиссера свои методы воздействия на зрителя. Авторское кино тем и хорошо, что эти методы бывают просто непредсказуемы. И если они смогут вывернуть чувства наизнанку, значит, такое кино можно назвать настоящим произведением искусства. Только посмотреть его осмелятся немногие.

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