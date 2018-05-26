Фильм, который контролирует зритель с помощью волн мозга

The Moment — это получасовой научно-фантастический фильм, повествующий о будущем, где повсеместно распространены нейрокомпьютерные интерфейсы, дающие тотальное распространение информации, а также слежку над мыслями человека. Но этот фильм примечателен даже не сюжетом, а тем, что его музыкальное сопровождение, ритм и монтаж будет контролировать зритель с помощью мозговых волн.

Ричард Рамчерн, режиссер фильма, недавно начал первые скрининговые показы для обкатывания новой технологии. Каждый зритель получает простой шлем для ЭЭГ (стоит такой всего около 100 долларов), который записывает волны человеческого мозга. Конечно, значение различных волн — это пока дискутируемый вопрос, но можно сказать с уверенностью, что разные зрители создавали разные версии фильма, когда тот был настроен на их мозг. Когда система фиксировала утрату интереса со стороны человека, когда зритель начинал скучать, то музыка в фильме менялась, действие быстро сменялось сценой, связанной с главным героем картины, или же шли другие монтажные решения, основанные на мозговой активности зрителя. Об этом пишет MIT Technology Review.

В зависимости от того, кто смотрел фильм, публика видела разные сцены и переходы между ними в разное время. Общая история оставалась неизменной, но Рамчерну нужен был бы фильм куда длиннее, чтобы выстроить потенциальные вариации сюжета.

Это довольно интересная технология, но поделится ей довольно сложно. Нет смысла смотреть The Moment в большом кинозале. Люди сосредотачиваются на разных вещах в разное время, и кино, подогнанное под мозговую активность одного зрителя, может показаться ужасным или скучным другому.

То есть такой фильм можно смотреть только одному, но вдобавок ваше мнение об этом фильме будет равно нулю, так как получается, что если вам не понравилось, значит, во многом в этом виноваты вы сами.