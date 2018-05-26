Ещё
Фильм, который контролирует зритель с помощью волн мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Фильм, который контролирует зритель с помощью волн мозга 

Популярная механика 19 минут назад
Фото: Популярная механика
The Moment — это получасовой научно-фантастический фильм, повествующий о будущем, где повсеместно распространены нейрокомпьютерные интерфейсы, дающие тотальное распространение информации, а также слежку над мыслями человека. Но этот фильм примечателен даже не сюжетом, а тем, что его музыкальное сопровождение, ритм и монтаж будет контролировать зритель с помощью мозговых волн.
Ричард Рамчерн, режиссер фильма, недавно начал первые скрининговые показы для обкатывания новой технологии. Каждый зритель получает простой шлем для ЭЭГ (стоит такой всего около 100 долларов), который записывает волны человеческого мозга. Конечно, значение различных волн — это пока дискутируемый вопрос, но можно сказать с уверенностью, что разные зрители создавали разные версии фильма, когда тот был настроен на их мозг. Когда система фиксировала утрату интереса со стороны человека, когда зритель начинал скучать, то музыка в фильме менялась, действие быстро сменялось сценой, связанной с главным героем картины, или же шли другие монтажные решения, основанные на мозговой активности зрителя. Об этом пишет MIT Technology Review.
В зависимости от того, кто смотрел фильм, публика видела разные сцены и переходы между ними в разное время. Общая история оставалась неизменной, но Рамчерну нужен был бы фильм куда длиннее, чтобы выстроить потенциальные вариации сюжета.
Это довольно интересная технология, но поделится ей довольно сложно. Нет смысла смотреть The Moment в большом кинозале. Люди сосредотачиваются на разных вещах в разное время, и кино, подогнанное под мозговую активность одного зрителя, может показаться ужасным или скучным другому.
То есть такой фильм можно смотреть только одному, но вдобавок ваше мнение об этом фильме будет равно нулю, так как получается, что если вам не понравилось, значит, во многом в этом виноваты вы сами.
Популярная механика: последние новости
Мотоцикл из «Терминатора-2» продадут с аукциона 6 удивительных вещей на фестивале «Политех»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Откровенные платья Вертинской раскритиковали20
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение