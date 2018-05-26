Федор Добронравов снимется в фильме «От печали до радости»

МОСКВА, 26 мая. / ТАСС /. Федор Добронравов сыграет главную роль в фильме «От печали до радости», он же выступил продюсером картины. Свой проект он представил в субботу в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

Режиссером картины выступил Эдуард Парри . По сюжету главный герой работает на заводе и создает маленькую деталь от двигателя. «Картина рассказывает о семейных ценностях. Главные герои — это Федор Добронравов и его сыновья, Виктор и Иван», — рассказал Парри на презентации.

Добронравов уже второй раз выступает в роли продюсера фильма. «Это ниша забытого доброго советского кинематографа», — отметил актер, представляя проект.

В марте Добронравов был госпитализирован из-за проблем со здоровьем и на некоторое время был вынужден уйти со сцены. Актер сказал ТАСС, что «готов к предстоящему объему работы».