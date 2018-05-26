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Федор Добронравов снимется в фильме «От печали до радости»
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Федор Добронравов снимется в фильме «От печали до радости» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федор Добронравов сыграет главную роль в фильме «От печали до радости», он же выступил продюсером картины. Свой проект он представил в субботу в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.
Режиссером картины выступил Эдуард Парри. По сюжету главный герой работает на заводе и создает маленькую деталь от двигателя. «Картина рассказывает о семейных ценностях. Главные герои — это Федор Добронравов и его сыновья, Виктор и Иван», — рассказал Парри на презентации.
Добронравов уже второй раз выступает в роли продюсера фильма. «Это ниша забытого доброго советского кинематографа», — отметил актер, представляя проект.
В марте Добронравов был госпитализирован из-за проблем со здоровьем и на некоторое время был вынужден уйти со сцены. Актер сказал ТАСС, что «готов к предстоящему объему работы».
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