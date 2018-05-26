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За 105 миллионов московский режиссер снимет фильм о Донбассе
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За 105 миллионов московский режиссер снимет фильм о Донбассе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Режиссер планирует снять фильм о событиях на Донбассе, которые происходили в 2014 году. Евгений Сокуров уже обратился в адрес Министерства культуры России с просьбой выделить ему необходимую сумму.
Режиссер отмечает, что события на Донбассе не прекращаются уже пятый год. Из-за конфликта с Украиной регулярно гибнут люди. В своей картине он хочет показать судьбы простых людей, которые стали заложниками ситуации.
Он отдельно остановился на том, что хочет сделать фильм непредвзятым, то есть показать проблемы со всех сторон. Общий бюджет картины назван в размере 105 миллионов рублей, в качестве господдержки режиссеру необходимы 70 миллионов.
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