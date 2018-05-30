Режиссер Богомолов представит спектакль «Три сестры» в МХТ имени Чехова

"Идея поставить «Три сестры» на основной сцене МХТ имени Чехова принадлежит Олегу Павловичу Табакову, — сказал Богомолов. — Мы совместно обсуждали этот проект, и Олегу Павловичу, и мне хотелось, чтобы этот спектакль вышел к юбилею МХТ, который в этом году отметит свое 120-летие. Кроме того, Табакову хотелось исполнить роль Чебутыкина".

Богомолов отметил, что «Три сестры» — легендарная пьеса для Московского Художественного театра, что, по словам режиссера, «накладывает повышенные обязательства перед этим прекрасным театром». «Но я не испытывал страха, — признался Богомолов. — Я чувствовал себя как дома, потому что у меня прекрасная команда, в которую входят художник Лариса Ломакина и артисты — исполнители ролей».

"Я не вижу в этом ничего сверхъестественного, — заявил Богомолов. — Для меня неважно, какого пола и возраста артист. Для меня при выборе актера на роль важен один признак — личностность".

Со своей стороны, Дарья Мороз напомнила, что уже неоднократно исполняла мужские роли. «Мне интересно играть Тузенбаха, он привлекает меня своей эмоциональной сдержанностью, стремлением к идеалу, он единственный действенный персонаж в этой пьесе», — поделилась актриса. «Жаль, что этот спектакль не увидит Олег Павлович Табаков, он бы порадовался», — добавила Мороз.