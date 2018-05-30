Режиссер Богомолов представит спектакль «Три сестры» в МХТ имени Чехова 

МОСКВА, 30 мая. /Корреспондент ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова представляет в среду премьеру спектакля «Три сестры» по пьесе Чехова в постановке Константина Богомолова. Эта работа стала данью памяти Олегу Табакову, сообщил журналистам на брифинге перед премьерой сам режиссер.
"Идея поставить «Три сестры» на основной сцене МХТ имени Чехова принадлежит Олегу Павловичу Табакову, — сказал Богомолов. — Мы совместно обсуждали этот проект, и Олегу Павловичу, и мне хотелось, чтобы этот спектакль вышел к юбилею МХТ, который в этом году отметит свое 120-летие. Кроме того, Табакову хотелось исполнить роль Чебутыкина".
Богомолов отметил, что «Три сестры» — легендарная пьеса для Московского Художественного театра, что, по словам режиссера, «накладывает повышенные обязательства перед этим прекрасным театром». «Но я не испытывал страха, — признался Богомолов. — Я чувствовал себя как дома, потому что у меня прекрасная команда, в которую входят художник Лариса Ломакина и артисты — исполнители ролей».
В спектакле, в частности, заняты: Александра Ребенок, Александра Виноградова, Дарья Мороз, Софья Эрнст, Софья Евстигнеева, Мария Фомина, Светлана Устинова, Кирилл Трубецкой, Дмитрий Куличков, Евгений Перевалов, Кирилл Власов, Александр Семчев, Артем Соколов. При этом о Дарье Мороз стоит сказать особо, потому что она играет роль Тузенбаха.
"Я не вижу в этом ничего сверхъестественного, — заявил Богомолов. — Для меня неважно, какого пола и возраста артист. Для меня при выборе актера на роль важен один признак — личностность".
Со своей стороны, Дарья Мороз напомнила, что уже неоднократно исполняла мужские роли. «Мне интересно играть Тузенбаха, он привлекает меня своей эмоциональной сдержанностью, стремлением к идеалу, он единственный действенный персонаж в этой пьесе», — поделилась актриса. «Жаль, что этот спектакль не увидит Олег Павлович Табаков, он бы порадовался», — добавила Мороз.