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Кончаловский попросил на фильм с Высоцкой 150 миллионов
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Кончаловский попросил на фильм с Высоцкой 150 миллионов 

News.ru 2 часа назад
Режиссёр Андрей Кончаловский вынашивает идею фильма о расстреле рабочих в Новочеркасске. В главной роли он видит свою супругу Юлию Высоцкую.
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