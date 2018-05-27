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Кончаловский попросил на фильм с Высоцкой 150 миллионов
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Кончаловский попросил на фильм с Высоцкой 150 миллионов
News.ru
2 часа назад
Комментарии
Режиссёр
Андрей Кончаловский
вынашивает идею фильма о расстреле рабочих в Новочеркасске. В главной роли он видит свою супругу
Юлию Высоцкую
.
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