Тимур Бекмамбетов заинтересовался судьбой Мергасовского дома 

В рамках программы V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка» в Казани состоялся показ эскиза спектакля «Дом». В основу действа легли истории жителей Мергасовского дома, собранные писателем Радмилой Хаковой и поэтом Йолдыз Миннуллиной. Режиссером постановки выступила Вера Попова. В показе, по информации Kazanfirst, принял участие режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Бекмамбетов накрыл голову кофтой и прошел в зрительный зал, которым стала придомовая территория. Актеры исполнили свои роли на балконах Мергасовского дома, а световые декорации были выстроены на боковой стене комплекса. Бекмамбетов, как отмечается в сообщении, смотрел спектакль, не снимая кофту, покинул «зал» до окончания события. Журналисты предположили, что Бекмамбетов может спасти Мергасовский дом. Возможно, он снимет в казанских декорациях фильм. Есть вероятность, что режиссер просто заинтересовался историей жителей комплекса, продолжающих спор с исполкомом города. Напомним, Мергасовский дом пытаются расселить, предлагая в качестве компенсации жителям по 11 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Люди не согласны с такой оценкой. Спор решается в судебном порядке. Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская заявила, что жильцы, недовольные расселением смогут вернуться домой в случае, если выиграют суд с исполкомом Казани. #городартподготовка2018 Публикация от Artem (@artiomiy) 26 Май 2018 в 11:22 PDT