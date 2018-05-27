Чулпан Хаматова выступила в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова

в колонии уже две недели.

Как сообщает

Хаматова вступилась за своих коллег по цеху во время выступления на открытии Х международного кинофестиваля «От всей души», сразу после того, как ей вручили приз «За честь и достоинство». Актриса назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными.

Также она пожелала Серебренникову и Сенцову поскорее оказаться на свободе. Выступавший в завершение вечера актер театра и кино Вениамин Смехов поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.

Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги. Режиссер 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных (64 человека), находящихся на территории РФ.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории Крыма. Ранее за него неоднократно вступались

деятели культуры

правозащитники. За судьбой режиссера также

следит

президент Франции Франсуа Макрон, о чем сам политик рассказал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Серебренников проходит обвиняемым по «делу „Седьмой студии“. В минувший понедельник Мосгорсуд

подтвердил

продление срока домашнего ареста режиссеру до 19 июля. Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие культурного проекта „Платформа“.