Ещё
Чулпан Хаматова выступила в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Чулпан Хаматова выступила в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Актриса театра и кино Чулпан Хаматова выступила в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестов по «делу „Седьмой студии“, и украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний срок и  голодающего
в колонии уже две недели.
Как сообщает
»Радио Свобода"
Хаматова вступилась за своих коллег по цеху во время выступления на открытии Х международного кинофестиваля «От всей души», сразу после того, как ей вручили приз «За честь и достоинство». Актриса назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными.
Также она пожелала Серебренникову и Сенцову поскорее оказаться на свободе. Выступавший в завершение вечера актер театра и кино Вениамин Смехов поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.
Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги. Режиссер 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных (64 человека), находящихся на территории РФ.
В августе 2015 года Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории Крыма. Ранее за него неоднократно вступались
деятели культуры
правозащитники. За судьбой режиссера также
следит
президент Франции Франсуа Макрон, о чем сам политик рассказал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Серебренников проходит обвиняемым по «делу „Седьмой студии“. В минувший понедельник Мосгорсуд
подтвердил
продление срока домашнего ареста режиссеру до 19 июля. Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие культурного проекта „Платформа“.
Newsru.com: последние новости
На фестивале документальных фильмов "Победили вместе" в Севастополе объявлены победители Минкультуры за день до премьеры мультфильма "Распрекрасный принц" отодвинуло его прокат на месяц из-за отечественного "Садко" Стали известны все победители Каннского кинофестиваля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона10
Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн5
Кем был отец Александра Абдулова12
Тест: вы еще помните песни «На-На»?9
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение