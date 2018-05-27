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В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
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В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем 

Рамблер 4 часа назад
Девятая часть уже полюбившейся многим франшизы выйдет на широкий экран 27 декабря. А пока в Сети появился первый трейлер новой картины "Три богатыря и Наследница престола".
В новом тизере в глаза бросается забавная картина: болеющий князь лежит в постели под чутким наблюдением почти отчаявшегося коня Юлия.
В новой серии мультфильма героям придется решить, кто будет править в случае, если князь не поправится. Племянница Забава, которую мы помним по истории любви с Елисеем? Это и предстоит выяснить богатырям в новой ленте франшизы.
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