В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем

Девятая часть уже полюбившейся многим франшизы выйдет на широкий экран 27 декабря. А пока в Сети появился первый трейлер новой картины "Три богатыря и Наследница престола".

В новом тизере в глаза бросается забавная картина: болеющий князь лежит в постели под чутким наблюдением почти отчаявшегося коня Юлия.

В новой серии мультфильма героям придется решить, кто будет править в случае, если князь не поправится. Племянница Забава, которую мы помним по истории любви с Елисеем? Это и предстоит выяснить богатырям в новой ленте франшизы.