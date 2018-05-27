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Звягинцев заявил, что фильм Серебренникова осталась без награды незаслуженно
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Звягинцев заявил, что фильм Серебренникова осталась без награды незаслуженно 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Режиссер Андрей Звягинцев, который являлся одним из судей завершившегося накануне Каннского кинофестиваля, считает несправедливым отсутствие наград у картины «Лето» Кирилла Серебренникова. Об этом пишет журнал «Театрал» со ссылкой на самого кинематографиста.
— Я совершенно обескуражен тем, как лента была встречена членами жюри. Более получаса от своего выступления на дискуссии по поводу первых пяти фильмов я потратил, чтобы рассказать об историческом контексте, в котором развиваются события картины. Тем не менее она не нашла отклика, — цитирует Звягинцева издание.
В этом году на кинофестивале в Каннах съемочная группа представляла фильм ростовского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» — биографическую ленту о судьбе Виктора Цоя и группы «Кино». К сожалению, фильм остался без награды.
Кирилл Серебренников родился и вырос в Ростове-на-Дону. Первое образование он получил на физическом факультете Южного федерального университета. Серебренников ставил спектакли для Театра им. Горького и Молодежного академического театра. Его постановки неоднократно признавались лучшими и побеждали на всероссийских фестивалях.
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