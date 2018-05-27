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Ирина Муравьева: «Не учите меня жить!»
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Ирина Муравьева: «Не учите меня жить!» 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ее удивительное обаяние — из разряда магического. Где бы ни играла Муравьева, ее забыть невозможно — ни в крупной роли, не в почти эпизоде. Ну а театре она звезда невероятной величины. Но при всем своем звездном положении Ирина Муравьева никогда не становилась участницей светских хроник. И ее интервью Первому каналу для многих станет настоящим подарком.
«Любят не меня, а моих героинь. А я на них совсем не похожа. В жизни я — стеснительная, серьезная, тихая, спокойная». Так ли это на самом деле? Так говорит Ирина Муравьева. А еще она называет себя серьезной женщиной. А вот подруги помнят ее совсем другой. Еще будучи начинающей актрисой театральной студии при Центральном детском театре, Муравьева всегда любила пошутить. Однажды вместе с коллегами по студии она сделала чучело человека и вывесила его за окно (студия располагалась на первом этаже). Ничего шутка, да? Чучело здорово пугало прохожих. Ира была в восторге.
А Евгений Стеблов вспоминает, как во время трагического монолога Грушеньки в «Братьях Карамазовых», она, бросаясь к нему в ноги, умудрялась незаметно для зрителя залезть рукой под брючину и дергать его за волоски на ноге. И все это, не прерывая монолога и слез…
Муравьева говорит, что она женщина консервативная и несовременная. Но коллеги, напротив, отмечают, что она всегда открыта чему-то новому и готова, если надо, научиться и в теннис играть, и на роликах кататься. Так, в знаменитом фильме «Карнавал» героиня Муравьевой — смешная девчонка Нина Соломатина. Она играет в школьном театре, с орехами за щекой учит скороговорки и катается на роликах сначала с медведем, а потом с «младшим администратором Синягиным», которого сыграл Александр Ильчинин. Он вспоминает, как часами репетировал с Ириной катание на роликах. А потом однажды явился с другом к актрисе в номер с шампанским. Мол, просто посидеть, поболтать… Но Муравьева дала мужчинам от ворот поворот. И вот 30 лет спустя Александр вновь пришел к Ирине Муравьевой — и вновь с шампанским!
Еще Муравьева утверждает, что женщина она слабая. Но Владимир Меньшов рассказал, как они снимали сцену драки героини Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит» с героем Александра Фатюшина. Сцену сняли с первого дубля! Причем, Ирина действительно отлупила актера — да так, что он потом еще несколько дней не мог пошевелить челюстью.
Но вот чем Ирина Муравьева точно отличается от своих героинь, так это личной жизнью. Актриса часто играла женщин, обделенных мужским вниманием. А в нее постоянно влюблялись. Но у поклонников Ирины не было никаких шансов. Сразу после театрального она познакомилась с режиссером Леонидом Эйдлиным, вышла на него замуж, родила одного за другим двоих сыновей. Ирина — верная жена, а Леонид — ревнивый муж. Об этом говорят все друзья и коллеги Муравьевой. Оказывается, муж всегда запрещал Ирине сниматься в постельных сценах.
Итак, узнаем нашу любимицу заново! Включайте телевизор 3 июня в 12:15 (Первый канал).
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