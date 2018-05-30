«Красный воробей»: Сердечный цээрушник и злые русские Иваны

Кинообозреватель Sobesednik.ru — о том, почему голливудскую клюкву о русских шпионах не спасают даже титулованные актеры.

Дженнифер Лоуренс — актриса, которая собственным примером низвергла не один стереотип о голливудских «склоножителях» хотя бы тем, что никогда не была и не хотела казаться идеальной картинкой с худенькими икрами и белоснежными зубами, а порой и открыто иронизировала над собственными актерскими способностями. «Своя в доску», «рубаха-парень» — ну, примерно так может подумать о некогда самой высокооплачиваемой жительнице голливудских холмов среднестатистический зритель.

И вот, честно отыграв по контракту в высокобюджетных и сверхпопулярных «Голодных играх» и «Людях Х», а также в более фестивальных картинах «Мой парень псих» («Оскар» за лучшую женскую роль) и «мама!», 27-летняя актриса объявляет, что на время собирается завязать с профессией. Вот прямо так: мол, я устал, я ухожу. Как всякий уважающий себя российский президент.

Однако всего через пару месяцев после столь громких слов у все еще многообещающей Лоуренс выходит вовсе не новый сверхприбыльный блокбастер, где она голышом спасает мир в компании тинейджеров, и даже не кино, мало-мальски тянущее на статус авторского, а самая настоящая голливудская «клюква» о добрых американцах и нехороших русских — «Красный воробей».

К сожалению, такие оценки продиктованы вовсе не моим израненным патриотическим сердцем или попранной честью настоящего гражданина — фильм, снятый по роману экс-агента ЦРУ Джейсона Мэттьюса , действительно неисправимо плох. Вот небольшой синопсис: обычная русская девушка по имени Вероника (в оригинале — Доминика) бедствует в обычной квартирке в центре Москвы, являясь при этом примой Большого театра (а кем еще работают русские девушки?). Однако во время одного из выступлений партнер приземляется прямо на ногу героине (совершенно нечаянно, разумеется), что заставляет Веронику навсегда распрощаться с карьерой балерины. На помощь отчаявшейся девушке приходит ее дядя Иван: удача, но он как раз «большая шишка» в российской разведке. И удивительным образом похож на одного известного дзюдоиста, что автоматически позволяет зрителю считать простейший код: вот кто здесь самый плохой парень.

Завербовав Веронику в шпионки (а ведь ими становятся именно так, благодаря кумовству), злой русский Иван отправляет племянницу в спецшколу для экс-прим Большого театра, пожелавших стать разведчиками. Их еще называют «Красными воробьями», или «волшебными вагинами» — ну это уже на вкус и цвет, как говорится. Школа злых русских шпионов, выполненная в лучших традициях советской эклектики (с сочетанием античного ордера снаружи и коммунистических мозаик внутри) оказалась настоящим адом для героини Лоуренс. Шутка ли! Вместо тренировок со смертельным оружием, изучения множества иностранных языков, кодирования и дешифровки «Красные воробьи» учатся правильно ублажать потенциальных жертв, а затем выпытывать у них информацию. Да, тут все вроде бы логично. И бывшая балерина на удивление преуспевает в этом мастерстве, выбивая тем самым luxury-задание по соблазнению агента ЦРУ (в исполнении Джоэла Эгертона). Ну а тут нам уже и вовсе становится ясно, на какой стороне людей убивают хорошие шпионы, а на какой — плохие.

Сложно за таким нагромождением гипербол и стереотипов разглядеть положительные стороны картины. А они все же есть. Взять хотя бы работу оператора: ранее работавший с Лоуренс Джо Уиллемс явно знал, с каких ракурсов снимать актрису, чтобы та смотрелась в кадре превосходно (что не скажешь об игре самой Лоуренс), как в образе балерины в красной пачке, так и с разбитым в кровь лицом.

Постарались и художники-постановщики, виртуозно сочетая оттенки красного и серого (удивительно, сколько при желании можно отыскать вариаций именно этих цветов), они создали отлично работающее на задумку режиссера и сценариста визуальное обрамление фильма. Прекрасен здесь и Джереми Айронс , который, впрочем, одинаково хорош хоть в роли набоковского соблазнителя малолетней Лолиты, хоть в образе старца Родриго Борджиа. Насчет состоятельности всех остальных элементов картины — большие сомнения.

«Ваше тело принадлежит России», «Научитесь любить по команде», «Какой человек способен послать собственную племянницу на верную смерть? — Конечно же, истинный патриот», — эти реально прозвучавшие в «Красном воробье» фразы (по мнению создателей картины, очевидно, они вырваны из текста Оруэлла и вписаны прямо в российскую Конституцию) не позволяют рассматривать ленту в ином контексте, кроме сатирического. Однако это совершенно точно не черная комедия, не новая версия «Смерти Сталина». Да и не меняющееся на протяжении всего хронометража выражение лица Дженнифер Лоуренс (будто именно так должен выглядеть любой человек, осознавший, что он родился в России) дает явную подсказку: воспринимать происходящее на экране надо серьезно. Будь то антагонист с ликом первого лица, русский «Хогвартс» для шпионов или же такие прописные истины ленты, как то, что индивидуальная свобода существует только у американцев.

Стоит ли смотреть «Воробья»? Из чисто исследовательского интереса — конечно. Ведь смотрим же мы «Оскар» или «Евровидение». Ну а как еще узнать, что думаю про нас прогрессивные народы Запада?

А вообще, Дженнифер, дурная нота для «завязки». Исправляй.