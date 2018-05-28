Бенедикт Камбербэтч: личная жизнь и биография актера

Бенедикт Камбербэтч в последнее время является одним из самых популярных актеров Британии. Лауреат множественных почетных кинопремий, сыгравший в последних топовых фильмах по мотивам комиксов Марвел, интригует общественность своей биографией и личной жизнью.

Как начинал свою карьеру Бенедикт Камбербэтч, какая у него ориентация и, чем занят на сегодняшний день — узнаём все о британском актере кино и театра.

Семья

Будущий исполнитель главной роли в ленте " Шерлок Холмс " родился в артистической семье потомков королевской династии Эдуарда III. Его маму звали Ванда Вентхам . Она была популярной английской актрисой, так же как и его отец. Родители были заняты в основном в британских сериалах и их биография тесно связана с телевидением.

yandex_ad_1 Школьное образование

Свое школьное обучение мальчик проходил в Брамблтай, после чего перевелся в школу Хэрроу, которая считалась наиболее престижной. Там же он и дебютировал на театральной площадке. С детства ребенок любил читать Уильяма Шекспира , в чьих постановках и стал играть в Хэрроу. Первую роль актер получил в интересном спектакле, где начинающий театрал сыграл предводительницу фей.

Академический год Окончив школу, Бенедикт взял академический отпуск и занял это время тем, что стал обучать родному языку тибетских монахов в Индии.

Этот факт в его биографии говорит о свободолюбивом характере актера, и желание нести свою культуру в массы.

Университет Манчестера

По истечении своего отпуска в Индии, перспективный молодой человек поступил в британский университет в Манчестере, где оттачивал свое актерское мастерство. Свое полученное образование Камбербэтч применил после окончания учебы в Лондонской Академии искусства.

Начало карьеры в театре

Начал Бенедикт Камбербэтч свою творческую биографию со сценической деятельности. Начиная с 2001 года актер играл в различных театрах, где вживался в свои роли. За его актерское искусство ему присудили премию Лоуренса Оливье

Он принимал участие в театральных лондонских событиях, где участвовали британские известные звезды.

Оглушительный успех талантливый актер имел за свою роль в спектакле «Франкенштейн» (фото​). На сцене Королевского театра, вместе со своим коллегой по спектаклю Джонни Ли Миллером , он показал высший класс игры, где актеры поочередно перевоплощались в своего персонажа. Это представление воодушевило даже признанных театральных судей. За эту работу Камбербэтча наградили двумя почетным премиями.

Телевизионная деятельность

Творческая работа на телевидении началась в биографии Бенедикта с сериалов «Сердцебиение» и «Немного за сорок». Уже в 2004 году актер сыграл более серьезную главную роль в фильме «Хокинг». После выхода в свет этих лент Камбербэтча ждала слава и номинация на престижную британскую награду BAFTA. И также талантливого актера удостоили «Золотой нимфой».

В 2005 году компания Би-би-си выпустила многосерийный фильм под названием «Путешествие на край земли», в котором главного персонажа Эдмунда Тэлбота сыграл Камбербэтч.

Режиссер и продюсер сериала, снятого по морской трилогии Уильяма Голдинга , отмечали Бенедикта как профессионального актера с огромной самоотдачей, который на время съемок стал Эдмундом, а не Бенедиктом.

yandex_ad_2 Глядя на него, вся съемочная команда воодушевлялась каждый раз, когда силы были уже на исходе. Съемки продолжались четыре месяца и за это время Камбербэтч со своей командой стали одной семьей.

Все фильмы с его участием в главной роли весьма успешны и принесли актеру известность, благодаря чему он очень востребован на сегодняшний день.

"Доктор Кто"

Длительное время на телеэкранах Британии идет фантастический сериал под названием «Доктор Кто». У многосерийного кино есть множество фанатов по всему миру, в том числе и в России. В интервью журналистам Камбербэтч признался, что хотел бы принять личное участие в этом сериале. Продюсером этого сериала является его давнишний приятель, шотландский сценарист Стивен Моффат . Ранее уже велись переговоры агентов Бенедикта с продюсерами, чтобы главную роль в сериале отдали Камбербэтчу.

Сам актер даже беседовал с одним из очередных «Докторов Кто», но почему-то после передумал там принимать участие. Бенедикт Камбербэтч впоследствии отказался играть в этом сериале. Его супруга в настоящем, Софи Хантер , как потом оказалось, также ярая поклонница этого сериала.

"Шерлок Холмс" и «Ван Гог»

2010 год у Камбербэтча ознаменовался тем, что он снялся в культовом британском сериале «Шерлок Холмс», продюсером которого был друг актера, Стивен Моффат. Этот сериал стал любимым не только для британцев, но и у зрителей по всему миру.

Придирчивые критики одобрили игру актера, и фильм был высоко оценен ими. Последующая лента «Ван Гог» принесла актеру еще больший успех.

Кино с Камбербэтчем

Карьера Бенедикта в кинематографе началась в 2006 году с фильма «Удивительная легкость». Эта картина была номинирована на награду «Прорыв года». Далее актер снимался в главных и второстепенных ролях.

include_poll1693

В его кинематографической биографии можно наблюдать много эпизодических ролей:

"Искупление".

"Еще одна из рода Болейн".

"Происхождение".

"Информатор".

"Шпион, выйди вон!".

"Хоббит. Пустошь Смауга".

"Звездный путь".

"Пятая власть".

"Игра в имитацию".

Это далеко не вся фильмография актера за все время начиная с 2006 года. В 2016 году Бенедикт сыграл в фэнтези, выпущенном на основе комиксов Марвел. Фильм «Доктор Стрэндж» занял свое заслуженное место в лидерах мирового кинопроката и принес актеру еще больше популярности.

Личная жизнь актера

О Камбербэтче ходило много слухов о его нетрадиционной ориентации из-за того, что он и английский драматург Стивен Фрай написали своему правительству петицию, в которой просили отнестись снисходительно к тем, кого осудили за однополые отношения. Но все домыслы общественности не подтвердились.

Молодой успешный актер систематически менял женщин, что убедило публику в его нормальной ориентации. Бенедикт Камбербэтч очень серьезно относился к такому вопросу, как семья и дети.

Поэтому актер пока не принял решение жениться, наслаждался обществом прекрасных дам и холостяцкой жизнью.

Девушки Бенедикта отличались своей красотой и ярким темпераментом. Еще актеру приписывали роман с актрисой Лив Тайлер и Ларой Пульве. Но это лишь домыслы прессы, которые актер никак не комментировал.

В одном из интервью популярный актер сказал, что очень хочет иметь семью и детей в будущем, но пока что он занят в съемках фильмах. Бенедикт также добавил, что старается проводить больше времени со своими друзьми.

Остановиться в выборе спутницы жизни актер смог только в 2014 году, решив связать свою дальнейшую судьбу с Софи Хантер. В 2015 году они связали себя узами брака. Сразу же британской прессе стало известно, что супруги находятся в ожидании ребенка.

1 июня этого же года у пары появился на свет малыш, которого любящие родители окрестили Кристофером Карлтоном.

Весной 2017 года Софи родила своему избраннику второго наследника по имени Хел. На данный момент супруги Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер воспитывают своих детей. Сам актер очень востребован и проводит большую часть своего времени на съемочных площадках.