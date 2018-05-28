В Казани ищут актеров для съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

Многосерийный фильм по роману писательницы Гузель Яхиной снимет телеканал «Россия 1». Автор произведения родилась и училась в Казани.

Актеров ищут на роли Упырихи и Муртазы. Это свекровь и муж главной героини. Рассматривают кандидатов старше 50 лет с опытом работы в театре и кино. Параллельно идет набор актеров массовки и детей для игровых ролей.

По предварительной информации, главную роль в сериале сыграет российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова . Режиссер фильма — Егор Анашкин (сериалы «Кровавая барыня», «Деньги»). Сериал снимут в Татарстане.

Кинопробы пройдут с 4 по 7 июня в ДК Ленина (ул. Копылова, 2А), сообщают организаторы кастинга.

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