Что делает компьютерная графика с фильмами

Сегодня редкий фильм обходится без спецэффектов. Для создания необычных мест, странных костюмов и вычурного грима применяют компьютерную обработку, в результате зритель видит на экране живописную картинку. Вот лишь несколько лент, в которых специалисты по компьютерной графике поработали на славу.

1. «Варкрафт: Начало». При съёмках в лесу использовались 125 камер, которые располагались на ветках, камнях и даже на кранах. Сложность состояла в том, что любой объект, оказавшийся перед камерой, мешал съёмкам, даже если это был всего лишь дым или луч света.

2. «Валериан и город тысячи планет» нарисован на 95 процентов. Инопланетных персонажей создавали при помощи грима и дорисовок на компьютере. Режиссёр Люк Бессон потратил на создание впечатляющих эффектов около 200 миллионов долларов.

3. Над фильмом «Прибытие» трудились 10 студий компьютерной графики. В одной из сцен волосы главной героини должны были медленно развиваться, будто она находилась в воде. Для этого специалистам пришлось полностью создать шевелюру и компьютере.

4. Съёмки картины Звёздные войны: Последние джедаи» проходили в павильонах в Великобритании, Ирландии и Хорватии. Графикой прорисовывалось всё, начиная от планет и заканчивая одеждой героев.