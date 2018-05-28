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Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
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Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах 

Рамблер 4 часа назад
Творчество вряд ли можно оценить объективно, и кино не является в этом смысле исключением. Некоторые ленты, которые критики разнесли в пух и прах, стали настоящими хитами и в прокате и принесли создателям популярность и огромные доходы.
1. «Облачный атлас». Критики нашли, что эта картина амбициозна, но скучна и затянута. А вот зрители пришли в восторг после просмотра этого увлекательного фильма.
2. «Законопослушный гражданин». Захватывающий экшн критики оценили по достоинству, но вот самосуд над стражами закона, который устроил главный герой, они назвали нелогичной глупостью. Публика же пришла к выводу, что кино смотрится на одном дыхании, и высказалась положительно.
3. «Хатико: Самый верный друг». Критики решили, что чересчур пристальное внимание к собаке не лучшим образом сказалось на других персонажах. Кроме того, они упрекнули создателей, что те манипулируют зрительскими эмоциями. Сами же зрители массово умилялись очаровательному верному псу и массово рыдали перед экранами.
4. «Пока не сыграл в ящик». Критики отметили, что настоящей морали в картине уделили мало времени, а большую часть фильма занимают развлечения, требующие денег. Зрители же с удовольствием посмотрели трагикомедию, не особо вникая в мудрствования авторов.
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