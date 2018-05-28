Самые глупые ляпы про русских в американском кино

Все мы знаем, что русские в голливудских фильмах выглядят странно и даже глупо. Фантазия сценаристов ограничивается стереотипами о России: водка, матрёшка, блины, медведи. В каких лентах эти нелепости вышли особенно яркими?

1. «Идентификация Борна». Главному герою, которого сыграл Мэтт Деймон , потребовались поддельные русские документы. Персонаж получил имя Фома Киняев, но при написании кириллицей оно превратилось в непроизносимое АЩЬФ ЛШТШФУМ.

2. «Терминал». Главный герой, изображённый Томом Хэнксом , — не из России, но из некой вымышленной страны в Восточной Европе. Из документа явствует, что он живёт в Гомеле, а зовет его Виктор Наворский. В кириллическом написании это имя выглядит почему-то Гулиной Гульнарой.

3. В эпизоде бондианы «Из России с любовью» на двери в советском посольстве написано «дихать». Видимо, так звучит для американцев слово «толкать».

4. «День независимости». В этой увлекательной ленте про вторжение инопланетян в России обнаружился новый город со сложным названием Новосйойрск.

5. «В плену у космоса» и «Красная планета». В обеих лентах экраны с русским шрифтом выглядят неудобоваримо: кириллические буквы набраны в произвольном порядке и образуют не слова, а просто наборы символов.

6. «Небесный капитан и мир будущего». В одном эпизоде в кадре появляется русская газета, где заголовки сконструированы без всякой логики.