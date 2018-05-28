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Самые глупые ляпы про русских в американском кино
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Самые глупые ляпы про русских в американском кино 

Рамблер 3 часа назад
Все мы знаем, что русские в голливудских фильмах выглядят странно и даже глупо. Фантазия сценаристов ограничивается стереотипами о России: водка, матрёшка, блины, медведи. В каких лентах эти нелепости вышли особенно яркими?
1. «Идентификация Борна». Главному герою, которого сыграл Мэтт Деймон, потребовались поддельные русские документы. Персонаж получил имя Фома Киняев, но при написании кириллицей оно превратилось в непроизносимое АЩЬФ ЛШТШФУМ.
2. «Терминал». Главный герой, изображённый Томом Хэнксом, — не из России, но из некой вымышленной страны в Восточной Европе. Из документа явствует, что он живёт в Гомеле, а зовет его Виктор Наворский. В кириллическом написании это имя выглядит почему-то Гулиной Гульнарой.
3. В эпизоде бондианы «Из России с любовью» на двери в советском посольстве написано «дихать». Видимо, так звучит для американцев слово «толкать».
4. «День независимости». В этой увлекательной ленте про вторжение инопланетян в России обнаружился новый город со сложным названием Новосйойрск.
5. «В плену у космоса» и «Красная планета». В обеих лентах экраны с русским шрифтом выглядят неудобоваримо: кириллические буквы набраны в произвольном порядке и образуют не слова, а просто наборы символов.
6. «Небесный капитан и мир будущего». В одном эпизоде в кадре появляется русская газета, где заголовки сконструированы без всякой логики.
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