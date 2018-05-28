«За двумя зайцами» — украинский юмор в театре русского фольклора

Более полувека каждую постановку пьесы сравнивают с советской экранизацией. Олег Борисов после роли цирюльника и авантюриста Голохвастого стал знаменитым. Актер во время съемок работал в Киевском драматическом театре, и этот опыт помог ему в создании образа киевлянина (действие пьесы происходит в Киеве).

Нина Чусова и ее команда досконально изучает лексику пьесы, в которой много украинских фольклорных слов. Легче дается материал актерам с юга России. Павел Деревянко — из Таганрога — там и южное наречие, и смесь с украинским языком. Нина Чусова — из Воронежа, и хотя этот старинный русский город расположен в Центрально-Черноземном регионе, но на репетициях Нина Владимировна часто повторяет:

— Я — с юга России и помню многие любопытные словечки из пьесы.

Художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина , дебютировавшая пару лет назад в качестве драматический актрисы, тоже участвует в постановке, инициатором которой она являлась.

Одну из ролей репетирует актер Московского Художественного театра Алексей Кравченко . Роль невесты Голохастого Прони сыграет актриса театра «Ленком» Олеся Железняк — на репетициях она показывает высший класс артистизма и юмора.

Премьера состоится в октябре в начале нового театрального сезона и обещает стать еще одним хитом театра «Русской песни». В театре под руководством Надежды Бабкиной с успехом идет «Ночь перед рождеством» по мотивам Гоголя, а также спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе» по рассказам Шолохова. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ