Дэвид Линч негативно высказался в адрес критиков и соцсетей

Культовый режиссер Дэвид Линч , про которого говорят, что он снимает свои фильмы не для зрителя, а для себя, негативно высказался о критиках, которые портят просмотр картин своими словами.

Режиссер также недоволен тем, что многие выкладывают свои отзывы в соцсетях, тем самым отпугивая потенциальных зрителей. «Едва ты заканчиваешь фильм, как тебе приходится сталкиваться с давлением критики. Мои фильмы значат многое для меня, но это не значит, что я хочу рассказывать об этом остальным. Я всегда говорю: Представьте, что автор скончался. Его нельзя выкопать и расспросить про сюжет. У вас есть только книга. Но все хотят сразу же обсуждать сюжет фильма, как только он выходит. В этих словах есть смысл, только если человек — поэт», — говорит Линч. Автор «Твин Пикса» считает, что просмотр картин — это индивидуальное дело, и читать чьи-то отзывы — совершенно бессмысленно и даже вредно.