Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману

До мирового проката наконец-то добралась чумовая фантасмагория «Как разговаривать с девушками на вечеринках» — фильм с инопланетянкой Эль Фаннинг и панк-королевой Николь Кидман , показанный на Каннском кинофестивале 2017 года вне конкурсной программы. На российские большие экраны фильм выйдет 31 мая. Снял фильм Джон Кэмерон Митчелл, который любит говорить в интервью, что он сам — наполовину панк, наполовину инопланетянин. Рассказываем о ностальгической картине режиссера-скандалиста, получившего этот ярлык после почти порнографической трагикомедии «Клуб „Shortbus“.

1977 год, Кройдон — серый район Южного Лондона. The Clash, Sex Pistols и Ramones звучат из каждой подворотни и ведут за собой армию юных подражателей. Если ты подросток и не рисуешь зин или не играешь в группе, то ты странный. Если в эти смутные времена ты не панк — то кто ты вообще?

Вик, Джон и Энн — обычные парни. Вик — красавчик, одержимый флиртом с девчонками. Выходит скверно, конечно. Джон — добродушный толстячок, душа компании. Энн — художник, он — особенный. В очередной раз опозорившись на местной панк-тусовке, парни фатально ошибаются домом и попадают на инопланетную вечеринку. Все обитатели дома — фантастические существа, с виду люди, затянутые в разноцветный латекс, а на самом деле — пришельцы.

Пока Вик едва не сходит с ума в космической оргии, а Джон растворяется в танце с миром будущего, Энн решается на самый важный в жизни шаг — заговаривает с девушкой на вечеринке. Не будь Зен инопланетянкой с прической принцессы Леи, она все равно была бы ею для Энна, ибо как еще воспринимать противоположный пол, когда ты подросток и аутсайдер?

Зен — тоже панк, но она пока не знает об этом. Девушка бунтует против правил своего народа, прикасается к настоящему человеку и сбегает с ним в надежде узнать, как устроен этот мир. У Зен и Энна есть на это лишь 48 часов — столько остается до Дня поедания, священного ритуала народа Зен, во время которого родители-учителя съедают молодых. Но Энна и других ребят такие каннибальские порядки не устраивают. Панкам только дай волю — вмиг устроят революцию, даже среди инопланетян. Вооружившись мощной колонкой с любимой музыкой, они с боем идут на защиту молодости.

»Панк — это последний аккорд самого мрачного блюза» — говорит Боадицея, предводительница местных хулиганов, которую сыграла Николь Кидман (за роль в «Кроличьей норе» Митчелла она была номинирована на «Оскар»). Взъерошенные пепельные волосы, боевая раскраска, рваная одежда — в таком образе вы увидите ее впервые. Взяв себе имя в честь кельтской царицы, Боадицея опекает малолетних бунтарей, помнит Вивьен Вествуд и Джонни Роттена такими же и любит повторять, что первым панком в истории была именно женщина.

Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» формально основан на графическом романе Нила Геймана , одного из главных фантастов современности, автора «Американских богов». Формально — потому что у Геймана нет панков, живительный контекст фильму придал Митчелл. Ему же принадлежат и метафора спасения от старых порядков, и аналогия «панки = инопланетяне». Его кино насквозь пропитано светлой тоской по временам, когда он сам был молодым и беспечным, и это аргумент, который прощает многое. Тем более, со стороны панк-эстетики кино сделано в чем-то даже чересчур идеально и академично (за наряды героев — строгие пиджаки со значками, рубашки навыпуск, ошейники, шорты с колготками — отвечала художница Сэнди Пауэлл, трехкратная лауреатка премии «Оскар» за костюмы к «Авиатору», «Молодой Виктории» и «Влюбленному Шекспиру»).

"Как разговаривать с девушками на вечеринках" — это и кино взросления, и любовная драма, и социальная фантастика. Но в первую очередь — романтическая комедия, к которой было бы глупо предъявлять фундаментальные вопросы. Пока зарубежная пресса называет фильм плоским из-за легкомысленного раскрытия темы протеста панков против королевского правительства, зрители видят в нем милейшую историю о встрече двух одиночеств, развернутую до вселенского масштаба. Не так уж и мало для отличного подросткового кино.