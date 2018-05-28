Анатолий Папанов: кем были родители талантливого советского актера

Все мы знаем замечательного актера Анатолия Папанова . Папанов мог с блеском сыграть как комедийного персонажа, так и драматического героя. Не зря в 1973 году он получил звание народного артиста СССР. О Папанове много говорят и пишут до сих пор. Однако о тех, кто воспитал такого талантливого человека, вспоминают, к сожалению, не слишком часто.

Отец будущего актера Дмитрий Филиппович Папанов родился в 1897 году. Он был военнослужащим. Однако в некоторой степени своим актерским даром сын Анатолий был обязан именно ему. Дело в том, что Дмитрий Филиппович в младые годы увлекался художественной самодеятельностью. Кроме того, что Папанов-старший выступал на сцене, он еще и сам ставил любительские спектакли.

Некоторое время Дмитрий Филиппович был членом труппы актеров, которую организовал известный советский артист Николай Плотников , исполнивший множество ролей в театре и в кино. В том числе именно Плотников сыграл Ленина в фильме 1956 года «Пролог». В те годы семья Папановых жила в городе Вязьме. Супругой командира тамошнего гарнизона являлась актриса Лучезарская. Она то и стала руководителем театральной студии. Не раз Лучезарская хвалила Дмитрий Филипповича за его игру на сцене.

Маленький Толя впервые вышел на сцену именно благодаря отцу. Когда в той или иной постановке оказывались роли для детей, Папанов-старший зачастую предоставлял для этих целей своих сына и дочь.

Мать Анатолия Папанова Елена Болеславовна в девичестве носила фамилию Росковская. Елена Болиславовна была родом из Польши. Точнее все свое детство и юность она провела на границе между Польшей и Белоруссией. Так получилось, что в 1918 году после заключения Брест-Литовского мирного договора Росковская оказалась в Белоруссии, а ее родственники — на польской территории.

Елена Болиславовна была младше своего супруга Дмитрия Филипповича Папанова и из уважения к нему всегда называла его исключительно на «вы». Мать Анатолия была верующим человеком, как, впрочем, и отец. Будучи изначально католичкой, впоследствии Папанова приняла православие. Своим детям супруги также старались дать религиозное воспитание.

Кроме домашнего хозяйства, Елена Болиславовна занималась тем, что прекрасно шила женские платья и мастерила шляпки.

Уход из жизни

В конце 1920-х годов Папановы перебрались из Вязьмы в Москву. Вся их последующая жизнь и жизни их детей с тех пор оказались связаны со столицей. Здесь Толя стал учиться в школе и так же, как отец, увлекся театром. Отсюда актер ушел на фронт и сюда вернулся после войны. В Москве он закончил ГИТИС и стал знаменитым актером. В этом городе он и похоронен.

Родители Анатолия Папанова прожили достаточно долгую жизнь. Его мать умерла в возрасте 72 лет, когда самому артисту уже исполнился 51 год. А отец скончался в 85 лет. Тогда Анатолию Дмитриевичу самому стукнуло 60. Через 4 года после смерти Папанова-старшего не стало и его сына.