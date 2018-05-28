В Кострому приехал исполнитель главной роли всеми любимого фильма «Офицеры» 

Сегодня в Кострому приехал любимец публики, народный артист СССР, исполнитель главной роли в культовом фильме «Офицеры» — Василий Лановой, сообщает департамент культуры Костромской области.
Этот фильм не раз пересматривался каждым из нас, проникая в душу, заставляя переживать горечь, любовь и счастье вместе с его героями.
Василий Лановой привез в Кострому моноспектакль на тему Великой Отечественной Войны в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!». Он начнется в КВЦ «Губернский» в 18:00. На спектакль приглашены представители власти Костромы и области, ветераны, курсанты РХБЗ, школьники.
Моноспектакль проходит в городах России в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!». Она была запущена в 2013 году и является культурной составляющей движения «Бессмертный полк».