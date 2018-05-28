Мифы, которые навязал нам кинематограф

Все мы любим смотреть кино. Но в фильмах нам иногда рассказывают о глупостях, в которые мы начинаем верить. Вот несколько мифов, которые навязал нам кинематограф.

1. Усыпление хлороформом — классический приём нейтрализовать жертву. На экране за пару секунд человек крепко и надолго засыпает. В реальности пары хлороформа нужно вдыхать несколько минут, чтобы заснуть, и дышать им постоянно, чтобы не просыпаться.

2. Умершего человека с лёгкостью оживляют посредством дефибрилляятора. В реальности это невозможно, прибор поможет только в случае, когда сбивается сердечный ритм.

3. Пистолет с глушителем стреляет беззвучно. В реальности глушители используются в большей степени для комфорта стрелка, а не для бесшумности.

4. Полиция за несколько секунд определяет, откуда позвонил абонент. В реальности определение местоположения занимает около получаса, при этом район будет очень приблизительным.

5. Судмедэксперт ответит на любой вопрос. В реальности эксперт может дать ответы лишь на некоторые вопросы, но само преступление раскрыть не сможет.

6. Без пыток нельзя вытащить из человека информацию. В реальности человек будет готов рассказать всё, что угодно, только чтобы избежать физической боли.

7. Лекарство нужно вводить прямо в сердце. В реальности внутривенные инъекции не менее эффективны. К тому же прямой укол в сердце чреват проколом лёгкого.