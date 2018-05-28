Самый обаятельный и привлекательный: Александру Абдулову — 65

Одна из визитных карточек актера — роль Медведя в фильме «Обыкновенное чудо» 1978 года. После этого Абдулов стал кумиром миллионов советских женщин. Кадр из фильма

Саша родился в театральной семье и уже в пять лет впервые вышел на сцену. Это была судьба. фото: Личный архив

В картине «С любимыми не расставайтесь» 1980 года он сыграл любовь с неотразимой Ириной Алферовой . Сыграл так, что закончилось все свадьбой и венчанием. Их называли самой красивой парой советского кино. Дочь актрисы Ксению Абдулов принял и воспитывал как родную. фото: Виталий АРУТЮНОВ/ РИА Новости

С 1975 года и до последних дней Абдулов служил в «Ленкоме». И играл практически в каждом значимом спектакле. На фото — в постановке «Плач палача» с Александром Лазаревым-мл.