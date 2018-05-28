Одна из визитных карточек актера — роль Медведя в фильме «Обыкновенное чудо» 1978 года. После этого Абдулов стал кумиром миллионов советских женщин. Кадр из фильма
Саша родился в театральной семье и уже в пять лет впервые вышел на сцену. Это была судьба. фото: Личный архив
В картине «С любимыми не расставайтесь» 1980 года он сыграл любовь с неотразимой Ириной Алферовой. Сыграл так, что закончилось все свадьбой и венчанием. Их называли самой красивой парой советского кино. Дочь актрисы Ксению Абдулов принял и воспитывал как родную. фото: Виталий АРУТЮНОВ/РИА Новости
С 1975 года и до последних дней Абдулов служил в «Ленкоме». И играл практически в каждом значимом спектакле. На фото — в постановке «Плач палача» с Александром Лазаревым-мл.
В 2007 году Владимир Путин вручил народному артисту России Александру Абдулову орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Уже тогда было очевидно, что актер сильно изменился. Он боролся с раком легких. В 2008 году Абдулова не стало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» — Москва