Ещё
Помните ли вы сериал «Просто Мария»?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Где Хуан-Карлос соблазнил Марию: тест по сериалу 

Рамблер 30 мая 2018
Фото: Кадр из сериала «Просто Мария»
В начале 90-х сериал «Просто Мария» был одним из самых популярных на отечественном ТВ. За наполненной «мыльными» событиями жизнью главной героини Марии Лопес и ее воздыхателей Виктора Каррено и Хуана-Карлоса дель Вильяра следила вся страна. 141-серийный фильм задумывался как масштабное полотно и охватывал более двадцати лет из жизни героев.
Рейтинги у сериала были столь высоки, что образ Марии в исполнении Виктории Руффо даже использовал Мавроди для рекламы своей «пирамиды».
Впрочем, ни в каких махинациях Мария Лопес, конечно, не участвовала. Или участвовала? Предлагаем пройти наш тест и узнать, как много вы помните о страданиях героев и перипетиях сюжета «Просто Марии»!
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы2
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут18
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение