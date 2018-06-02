Тест: из какого мультфильма это животное?

Если вы по-настоящему любите мультфильмы, то, конечно же, вы знаете, что ни один из них не обходится без веселой и задорной живности.

Кстати, в отношении образов животных создатели мультфильмов себя не ограничивают. Какими только ни представали перед нами звери, птицы и обитатели морского дна! В мультфильме необязательно учитывать реальность, там собаки и кошки могут разговаривать, становиться лучшими друзьями, спасать хозяев из передряг. А уж про внешний вид и говорить нечего: рыбки всех цветов радуги, крабы с непропорционально огромными глазами, непослушные обезьянки в одежде, деловые кошки без когтей и белоснежные псы с татуировкой…