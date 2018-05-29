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Более 200 российских фильмов представят на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде
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Более 200 российских фильмов представят на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде 

ТАСС 1 час назад
Фото: Столица Нижний
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 200 фильмов представят на втором фестивале российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля, планируют приехать актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте и режиссер Никита Михалков, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.
"С 20 по 26 июля 2018 года Нижний Новгород будет принимать горьковский кинофестиваль. По информации организаторов, в конкурсной программе фестиваля планируется участие более 200 картин российских режиссеров", — говорится в сообщении.
По словам мэра Владимира Панова, которого цитирует пресс-служба, число киноработ, которые на фестивале, увеличилось в три раза по сравнению с первым фестивалем. Организаторы готовят много форматов, один из которых посвятят 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода.
Фестиваль пройдет на нескольких площадках, где организуют показы полнометражных и короткометражных российских кинолент, мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами. Планируется, что второй фестиваль посетят актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Анна Михалкова, дирижер Юрий Башмет и режиссер Никита Михалков, сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на президента фестиваля актера Михаила Пореченкова.
"Горький fest" — фестиваль современного российского кино, впервые прошел в Нижнем Новгороде в 2017 году. Его организаторами выступают администрация Нижнего Новгорода и продюсерский центр «Люксар».
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