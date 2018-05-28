Второй кинофестиваль «Горький fest 2018»пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 28 мая встретился с актером театра и кино, кинорежиссером, телеведущим Михаилом Пореченковым, с которым обсудил подготовку к кинофестивалю «Горький fest 2018». Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как заявил Владимир Панов, с 20 по 26 июля 2018 года Нижний Новгород будет принимать горьковский кинофестиваль. По информации организаторов, в конкурсной программе фестиваля планируются участие более 200 картин российских режиссеров. «Количество работ в три раза больше, чем год назад. Кинофестиваль действительно станет грандиозным событием. Организаторы готовят много форматов, один из которых будет посвящен юбилею Горького», — рассказал мэр Нижнего Новгорода.

Ингеборга Дапкунайте, Михаил Пореченков уверен, что кинофестиваль вызовет живой интерес у нижегородцев и гостей города. Актер поблагодарил главу города за гостеприимство и помощь в подготовке к фестивалю. По словам Пореченкова, на фестиваль планируют приехать Константин Хабенский Юрий Башмет , Никита Сергеевич и Анна Михалковы.

«Мы волнуемся как в первый раз. Будет много интересных гостей, много мероприятий. Я думаю, что фестиваль превратится в фестиваль творчества. Это будет и музыка, и обязательно театр, не только кино. И, надеюсь, со временем он станет международным», — поделился планами президент кинофестиваля.

Как рассказал Михаил Пореченков, фестиваль пройдет на нескольких площадках. Зрителей ожидают показы полнометражных и короткометражных фильмов российских режиссеров, программа мастер-классов, творческих встреч с актерами и режиссерами. «Мы берем неделю для того, что бы все гости фестиваля и жители города посетили эти мероприятия», — подчеркнул Михаил Пореченков.

Напомним, что «Горький fest» — это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.