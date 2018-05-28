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В кинотеатре «Юность» района Щукино пройдет ретроспектива Кирилла Серебренникова. Зрители увидят драматический фильм «Ученик».
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В кинотеатре «Юность» района Щукино пройдет ретроспектива Кирилла Серебренникова. Зрители увидят драматический фильм «Ученик». 

Управа района Щукино 28 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Зрители увидят драматический фильм «Ученик».
— Фильм снят по пьесе Мариуса фон Майенбурга. В центре сюжета история о юноше, ставшем религиозным фанатиком и постепенно затягивающем в мракобесие свое окружение и всю школу, что в конце концов приводит к катастрофе. Премьера состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2016 года, где фильм был удостоен Приза независимой французской прессы имени Франсуа Шале. После этого фильм закупили ряд европейских стран, — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Показ пройдет 6 июня в 18.50. Возрастное ограничение: 18+. Билеты можно приобрести по ссылке: kassa.rambler.ru/movie/89222. Адрес кинотеатра: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (ео)
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