Маленькие нагатинцы стали главными героями футбольной истории

Ученики Нагатинского затона приняли участие в съемке видеоролика к Чемпионату Мира по футболу 2018.

В ролике снялись воспитанники школы № 492 и юные спортсмены из футбольного клуба «Адмирал».

Ролик направлен на поддержку сборной России на предстоящем чемпионате. История рассказывает о мальчике, который стремился к своей заветной мечте — забить гол. Попутно повествование справляли историями из жизни спортсменов и артистов России. Ролик носит название #Победавопреки.

Главный посыл звучит в заключительной фразе актер театра и кино Гоши Куценко — никогда не изменять себе.

— Верьте в себя, свою команду и в тренера.

Создатели этого ролика также запустили флешмоб о победе над собой. Присоединиться к которому можете и Вы.

Фото: сайт школы № 492