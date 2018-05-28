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Маленькие нагатинцы стали главными героями футбольной истории
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Маленькие нагатинцы стали главными героями футбольной истории 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Ученики Нагатинского затона приняли участие в съемке видеоролика к Чемпионату Мира по футболу 2018.
В ролике снялись воспитанники школы № 492 и юные спортсмены из футбольного клуба «Адмирал».
В видеоистории маленькие нагатинцы участвуют вместе с 12 российскими звездами — это режиссер Николай Лебедев, гимнастка Светлана Хоркина, народный артист РФ Эдгар Запашный, музыкант Олег Газманов, различные актеры театра и кино, спортсмены и другие известные люди.
Ролик направлен на поддержку сборной России на предстоящем чемпионате. История рассказывает о мальчике, который стремился к своей заветной мечте — забить гол. Попутно повествование справляли историями из жизни спортсменов и артистов России. Ролик носит название #Победавопреки.
Главный посыл звучит в заключительной фразе актер театра и кино Гоши Куценко — никогда не изменять себе.
— Верьте в себя, свою команду и в тренера.
Создатели этого ролика также запустили флешмоб о победе над собой. Присоединиться к которому можете и Вы.
Фото: сайт школы № 492
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