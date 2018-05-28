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В Центре культуры «Хорошевский» открыт киноклуб для всей семьи
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В Центре культуры «Хорошевский» открыт киноклуб для всей семьи 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Центр культуры «Хорошевский», активно развивая новые направления деятельности, открыл семейный «Киноклуб», стать членами которого могут как дети, ребята подросткового возраста, так и взрослые.
В нем преподаются азы кинематографического мастерства, изучаются особенности съемки и монтажа фильмов. В киноклубе можно получить достаточно полное представление о различных профессиях сферы кино.
Родители и дети обучаются навыкам актерского мастерства, учатся создавать короткометражные художественные и документальные ленты. В киноклубе ведется подробный разбор того, как работают кинооператоры, сценаристы, звукооператоры и другие специалисты. Крайне важным в Центре культуры считают тот факт, что ребята имеют возможность знакомиться с популярной и интересной сферой деятельности вместе с друзьями и самыми близкими людьми. Такой совместный досуг не только способствует развитию детей, но и помогает сплотить семью.
Создатели «Киноклуба» видят своей целью обучение участников возможным способам реализации своих творческих идей. Благодаря новым знаниям взрослые и дети могут снять фильм, относящийся к любому стилю и жанру.
Благодаря занятиям в клубе ребята получают возможность создавать любительские фильмы для души и показывать их друзьям и родственникам. Для повышения эффективности обучения перед участниками «Киноклуба» ставятся разнообразные задачи. На каждом занятии взрослым и детям приходится активно работать над новым видеоматериалом. Акцент делается на получении практически знаний, при этом в клубе царит атмосфера дружбы и взаимопомощи.
На завершающем этапе обучения проводится настоящий фестиваль кино, где награждаются лучшие операторские, режиссерские и актерские работы.
Префектура САО города Москвы: последние новости
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