Александру Абдулову сегодня исполнилось бы 65 лет

Александр Абдулов родился 29 мая 1953 года в сибирском Тобольске. Но в три года вместе с отцом, театральным режиссёром, матерью и братьями Робертом и Владимиром переехал в узбекскую Фергану. Когда Саша стал подростком, отец очень просил его попытаться поступить в знаменитое столичное Театральное училище имени Щепкина. Сын попытался, но не получилось. Он вернулся в Фергану и поступил на факультет физической культуры. А спустя год снова попробовал штурмовать Москву — и, наконец, удалось. Он стал студентом ГИТИСа. И на четвёртом курсе сыграл первую маленькую роль в кино — в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» Михаила Пташука. А после спектакля студентов-дипломников института Абдулов был приглашён Марком Захаровым в труппу «Ленкома», где и началась его звёздная карьера.

Он был обыкновенным чудом

Абдулов вскоре после поступления в театр получил главную роль Николая Плужникова в спектакле по повести Бориса Васильева «В списках не значился». И получил за эту работу, ставшую популярной в театральной среде Москвы, премию «Театральная весна». Затем была «Юнона и Авось» — в этой ставшей знаменитой рок-опере Абдулов исполнял партию губернатора Калифорнии Фернандо.

Ну а всеми признанной звездой артист стал после выхода в 1978 году фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо» по пьесе Шварца, где он сыграл Медведя. Год спустя вышла картина «С любимыми не расставайтесь» — в ней был поразительный дуэт Александра Абдулова и Ирины Алфёровой , ставшей первой женой Александра Гаврииловича.

Вспомним и фильм «Убить дракона», за роль Ланцелота в котором Абдулов получил приз как лучший каскадёр — он сам мастерски исполнял все трюки. Вспомним фильм «Гардемарины, вперёд!», где артист сыграл роль Лядашева. И полюбившуюся зрителям ленту «Самая обаятельная и привлекательная», в которой Александр Гавриилович предстал в образе Володи Смирнова. И замечательную «Формулу любви» со всем памятным дуэтом Абдулова и Семёна Фарады

А в 2005 году мы увидели артиста в роли Фагота в десятисерийном фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», который получил множество призов, в том числе и международных.

Народный артист России занимался и благотворительностью — он организовал фестиваль «Задворки», средства от которого шли на реставрацию церквей.

Увы, в 2007 году Александр Абдулов узнал, что очень болен. Он лечился от рака в России и в Израиле, но это не помогло. Талантливейшего артиста не стало 3 января 2008 года. Абдулов похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. У него остались две дочери от первого и третьего брака — младшая из них, Евгения, родилась за год до его смерти.

«Таким талантищем был одарён!»

Поклонники Александра Абдулова не забывают о нём. И до сих пор пишут о впечатлениях от его творчества в Интернете. «Александр Абдулов — великий советский и русский актёр! Ощущение, что он мог бы сыграть любую роль — таким талантищем был одарён», — пишет Анжелика.

«Среди тех фильмов, которые могу до бесконечности смотреть — «Ищите женщину» и «Я тебя люблю». В первом Абдулов — молодой красавчик, а во втором — зрелый, состоявшийся, чуть усталый уже. Всегда по-хорошему завидую тем, чья жажда жизни абсолютно безгранична, кого так любят друзья, родные и совсем незнакомые люди, для кого он был солнцем», — признаётся пользователь feleenvitie.

С 29 мая по 2 июня в сети столичных кинотеатров «Москино» к 65-летию народного артиста РСФСР будет устроен бесплатный показ фильмов с его участием.