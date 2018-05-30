Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»

Кому стоит смотреть «Псы под прикрытием»

Эти собаки мало лают и много разговаривают: 31 мая в российский прокат выходит фильм «Псы под прикрытием». Американская комедия про четвероного копа имеет рейтинг «6+» и пометку «семейный». Редакция Tlum.Ru новинку посмотрела, оценила на 6 гавкающих болонок из 10 и без спойлеров рассказывает, кому стоит сходить на новую комедию в кино.

Плюс один

Самое важное, что вам нужно знать — это еще один фильм про говорящих зверей во всей красе, с полным набором присущих жанру плюсов и минусов. И поскольку подобных лент много, уточняем: в «Псах под прикрытием» движения собачьих пастей анимированы, это вам не «Собачья жизнь», где за животных просто проговаривают реплики. Уточним еще: звери и люди в фильме друг друга не понимают. Ну, почти. И все-таки это не «Элвин и бурундуки», где есть прямые диалоги между грызунами и человечеством и нет никакой рефлексии на сам факт того, каким бы был наш мир, будь эти разговоры возможны.

А еще здесь есть действительно смешные кроссоверные шутки. Вспоминают «Леди и бродягу», «Жизнь Пи» и не только, а голубей так вообще позвали прямиком из «Вольта». Получилось забавно и к месту.

Панда в беде

Сюжетная схема простая, но не теряющая своей шпионской эффектности: украден дорогостоящий детеныш панды, и сделка по его продаже проводится на престижной собачьей выставке. Ради раскрытия большого дела о похитителях экзотических животных объединяются полицейский пес Макс и человеческий агент ФБР , чье имя вы все равно забудете. Роль людей в этой истории вообще минимально-мебельная, но иного и не ожидалось.

Чтобы проникнуть в самую гущу преступной сделки, типичному копу Максу приходится принимать участие в чопорной выставке собак. Отсюда истекает много веселья, шуточек и комедийных ситуаций, сменяющих одна другую бесконечным чередом. Все, фильм вы себе представили.

Ну очень много собак

Концентрация представителей собачьего рода на экране просто-таки зашкаливает. Все они, конечно, ужасно породистые, но если вы в этом не разбираетесь, не беда — наоборот, после просмотра вы точно сможете отличить той-спаниэля от австралийской овчарки. Видно, что создатели фильма собак любят, и любят искренне. Атмосферу собачьего шоу передали на отлично.

Впрочем, наверняка профессионалы от мира кинологов найдут некоторые логические несоответствия в сюжете. Например, ну какой владелец престижной маленькой собачки будет предлагать вязать любимицу с ротвейлером ради «вы только их представьте!» щенков? Это не так делается, насколько нам известно. Но поиски правдоподобности при просмотре в принципе лучше выключить, так что и здесь цепляться не будем. Это комедия, и в угоду смешным моментам летит в собачью миску все.

Внешне и на слух Как и положено фильму про копов, музыка — заводная «миссия невыполнима». Как и ожидалось после просмотра трейлера, с анимацией мордочек дела обстоят не очень. Прямо скажем, здесь вам не «Кролик Питер» — губы и брови псов двигаются в графике «привет из 90-ых». Зато у нас собрали неплохих актеров на дубляж, даже Гарик Харламов отметился. Жаль, что его роль — не бульдог, было бы символично.

Итого перед вами фильм, который наверняка понравится собачникам, любителям «Доктор Дулиттла» и «Кошек против собак» и просто детям. Ведь приключений, забавных ситуаций и здорового «животного» позитива в фильме хватает с лихвой. Вызвавшую резонанс сцену с проверкой собачьих гениталий судьями к общей премьере обещали вырезать, так что не волнуйтесь. А для усиления нужного настроения и соответствующей атмосферы предлагаем веселый тест на знания комедий про говорящих зверей, особенно собак.