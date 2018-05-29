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Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
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Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь 

Рамблер 11 часов назад
Пробы на роль главного героя в ленте «Офицеры» проходили известные актёры, в том числе Михаил Ножкин, Станислав Любшин, Юрий Соломин. Однако режиссёр Владимир Роговой, прошедший войну, решил пригласить для участия в киноистории Георгия Юматова, фронтовика. В эпизоде, где супруга Алексея Трофимова видит шрамы от ранений, были показаны настоящие раны, которые Юматов получил в боях. Однако на съёмках возникла проблема: Юматову было уже 44 года, а он в первых сценах должен был изображать совсем молодого человека. Для этого гримёры пошли на хитрость: актёру заплетали косички, сильно стягивая волосы, и разглаживали кожу на лице маской из яичного белка. Но внезапно омолодившийся Юматов стал чересчур активно проявлять интерес к исполнительнице роли его экранной жены, Алине Покровской. Оба артиста на тот момент были несвободны: Георгий Александрович был женат на Музе Крепкогорской, а Алина Станиславовна уже встречалась с будущим мужем. Чтобы избежать сплетен, актеры вне съёмочной площадки стали появляться только втроём: компанию им составлял исполнитель ещё одной главной роли Василий Лановой.
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