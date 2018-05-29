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Пореченков привезет в Нижний Новгород звезд кино и 200 картин российских режиссеров
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Пореченков привезет в Нижний Новгород звезд кино и 200 картин российских режиссеров 

nn.ru 15 минут назад
Фото: nn.ru
Накануне мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с актером театра и кино, кинорежиссером, телеведущим и президентом фестиваля «Горький fest» Михаилом Пореченковым, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. В ходе встречи стороны обсудили подготовку событию.
«Горький fest» — это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.
В этом году в конкурсной программе фестиваля планируются участие более 200 картин российских режиссеров. Фестиваль пройдет на нескольких площадках. Зрителей ожидают показы полнометражных и короткометражных фильмов российских режиссеров, программа мастер-классов, творческих встреч с актерами и режиссерами.
— Мы берем неделю для того, что бы все гости фестиваля и жители города посетили эти мероприятия, — подчеркнул Михаил Пореченков.
По словам Пореченкова, на фестиваль планируют приехать Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Башмет, Никита Сергеевич и Анна Михалковы.
— Мы волнуемся, как в первый раз, — поделился эмоциями актер. — Будет много интересных гостей, много мероприятий. Я думаю, что фестиваль превратится в фестиваль творчества. Это будет и музыка, и обязательно театр, не только кино. И, надеюсь, со временем он станет международным.
В прошлом году фестиваль плохо анонсировался и прошел почти при пустых залах.
Репортаж с открытия можно почитать здесь.
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