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Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
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Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят 

Рамблер 9 часов назад
Фильмы ужасов вряд ли когда-нибудь перестанут быть популярными. Конечно, их выбирают не все зрители, но приверженцы хорроров, которым по душе сильные эмоции, точно не откажутся от просмотра новинок. Но есть триллеры, досмотреть которые под силу только самым стойким.
1. «Уиджи: Проклятие Вероники» (2017). Главная героиня, Вероника, живёт с братьями и матерью, вынужденной постоянно работать, поскольку её муж умер. Вместе с подругами Вероника пытается связаться с духом умершего отца, но это общение сложно назвать приятным.
2. «Спуск» (2005). Компания девушек решила исследовать пещеру и спустилась в неё. Исследовательницы нашли узкий проход и забрались туда, но вход внезапно завалило. Тут-то и начинаются пугающие приключения.
3. «28 дней спустя» (2002). Группа зоозащитников выпустила из лаборатории, где проводятся опыты над животными, обезьяну. Но животное заражено вирусом бешенства и немедленно кусает одну из активисток. Вирус распространяется, а планете уже грозит зомби-апокалипсис.
4. «Коллекционер» (2009). Главный герой решает ограбить дом, чтобы помочь дочери. Однако обитателей дома захватил маньяк, которому нравятся пытки. Критики разнесли фильм в пух и прах за чрезмерный садизм, но публике почему-то лента понравилась.
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