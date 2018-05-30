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Дочь Александра Абдулова уже делает первые шаги в актерской профессии
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Дочь Александра Абдулова уже делает первые шаги в актерской профессии 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Друг покойного актера рассказал о юной Жене и ее первом актерском опыте.
11-летняя Евгения, дочь легендарного актера Александра Абдулова, уже делает первые шаги по его стопам. Друг покойного, заведующий службы звукорежиссуры театра «Ленком», рассказал о первом актерском опыте девочки, а также поведал, на кого больше похож ребенок.
По словам мужчины, Женю в свое время пригласил на небольшую роль в «Ленкоме» Марк Захаров:
В «Королевских играх» есть в финале выход, когда совсем юную Елизавету выводят на сцену и она говорит одну фразу: «Елизавета будет первой». Её к этому выходу готовили, она репетировала, а потом заявила, мол, не хочу, мне все это не нравится. Так и не вышла на сцену. Сашин характер!.. Недавно она снялась в небольшой роли в фильме с Максимом Авериным, но пока у неё все интересы связаны со школой, она хорошо учится,
— рассказал Владимир Черепанов в интервью «КП».
Как утверждает друг Александра Абдулова, юная Евгения очень похожа на свою бабушку, маму актера: «Она очень похожа на маму Саши Людмилу Александровну. С самого рождения Жени все, включая Сашу, отмечали, что у нее овал лица, как у Людмилы Александровны».
Напомним, Евгения Абдулова родилась в 2007 году. Мама девочки — жена актера Юлия Абдулова (пара официально оформила отношения в 2006 году). Также у Абдулова есть приемная дочь Ксения Алферова — ребенок экс-жены Александра, актрисы Ирины Алферовой (супруги были вместе с 1976 по 1993 год).
Фото: Dmitry Dubinsky / Legion-Media
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