Итальянские актёры сыграли «Ромео и Джульетту» на улицах Воронежа

Иммерсивный спектакль стал частью международного фестиваля «Шекспирия». Без сцены и зрительного зала — итальянские актёры сыграли «Ромео и Джульетту» на улицах Воронежа. Иммерсивный спектакль стал частью международного образовательно-театрального фестиваля «Шекспирия», который завершился в эти выходные. Для каждого действия пьесы нашли особенное место. Например, бал, где герои знакомятся и влюбляются друг в друга, устроили среди картин музея имени Крамского. Зрители стали словно участниками происходящего: главные герои то здороваются и обнимаются с ними, то неожиданно выходят из толпы, то в ней пропадают. Там же разыгрывается самая известная романтическая сцена в мире — Ромео под балконом признаётся в любви юной Джульетте.

Действие иммерсивного театра, или театра-променада, как его иногда называют, разворачивается в разных локациях. Следующая сцена — уже на улице, во дворе музея. Зрители следуют за актёрами по ходу пьесы, словно проходят квест. Снимают видео, фотографируют и даже делают селфи на фоне спектакля. Кульминация трагедии — уже в сквере возле памятника Платонову. Актёры признаются, для них такой формат не новый. Когда аудитория так близко, легче удерживать внимание каждого человека и чувствовать перемены настроения. — Не всегда от каждого человека получаешь одинаковую реакцию. Кажется, что кто-то недостаточно внимателен. Но часто бывает так, что люди, которые, казалось бы, не реагировали во время спектакля, после говорят, что им безумно понравилось, — признались актёры «Дома Шекспира» Габриэлле Барбетти и Джулия Бизинелла.