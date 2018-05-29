Весь мир театр. Юные воронежцы смогли побыть режиссёрами и сценаристами 

В Воронеже прошёл международный образовательно-театральный фестиваль «Шекспирия». Воронежцам показали иммерсивный спектакль — пьесу «Ромео и Джульетта» прямо на улице города сыграли итальянские актёры. Это одно из событий международного образовательно-театрального фестиваля «Шекспирия», который прошёл в Воронеже. Участники смогли посетить лекции и мастер-классы, посвящённые театру, а также принять участие в постановке пьес. Самая известная романтическая сцена в мире — под балконом Джульетты Ромео признаётся в любви — разворачивается среди картин музея имени Крамского.
Зрители становятся участниками происходящего, актёры то здороваются с ними, то обнимаются, то вдруг выходят из толпы или в ней пропадают. Здесь можно cнимать видео, фотографировать. И даже делать селфи на фоне спектакля не запрещается. Следующая сцена — смена декораций — и действие происходит уже на улице. Это то, что называется иммерсивный театр. Когда мы зашли, актёры просто начали здороваться, проходить мимо нас, и мы так: «что происходит?». Оказывается, мы попали на бал Шекспировский, — поделилась впечатлениями зрительница Алекса Иващенко. Актёры приехали из Италии. Для них спектакль такого формата не нов. Признаются, когда зритель так близко — работать интереснее и сложнее. — Сложность в том, чтобы проникнуть в душу зрителя. И в том, чтобы создать пространство, заражающее энтузиазмом тех, кто пришёл тебя послушать и посмотреть. Не всегда от каждого человека получаешь одинаковую реакцию. Кажется, что кто-то недостаточно внимателен, но часто бывает так, что люди, которые, казалось бы, не реагировали во время спектакля, после говорят, что им безумно понравилось, — пояснили актёры «Дома Шекспира»Габриэлле Барбетти и Джулия Бизинелла.
В сквере возле памятника Платонову — кульминация трагедии двух влюбленных. Пусть современный Воронеж не похож на средневековую Верону — отсутствие декораций никого не смущает. Потому что история вне времени и вне пространства. Не только посмотреть спектакли, но и побыть режиссёрами или сценаристами собственных постановок смогли юные участники «Шекспирии». Подростки в течение недели учились у драматургов писать пьесы, а сейчас репетируют их вместе с профессиональными актёрами на сцене драмтеатра. Четыре драматурга и четыре режиссёра — у каждого в мастерской по несколько юных учеников. Автор десятков пьес Вячеслав Дурненков — наставник Руслана. Школьник признаётся, учится в физико-математическом классе, по русскому и литературе — не «отлично». Но после того, как погрузился в мир театра, задумался о другой профессии. — Я в лагерь часто езжу, а там есть такая замечательная вещь — вечерние выступления, на которые нужно сценку приготовить. И это могло бы как-то помочь с этим. Но после этого проекта я реально задумался о том, чтобы двигаться дальше в этом направлении, может, стать условно писателем-драматургом, — признался участник проекта «Классная драма» Руслан Лоскутов. — Мы не ищем Шекспира, наша цель — привести ребёнка в театр, показать, как это работает. Как работает режиссёр, драматург, актёры как работают. У нас нет такой задачи, чтобы они потом писали пьесы. Это грамотный зритель, — пояснил драматург Вячеслав Дурненков. Подопечных наставникам пришлось учить буквально с нуля, что такое драматургическое произведение и как создать героя. Удивительно, что тексты получились совсем не детские, несмотря на возраст авторов. — В этом суть проекта, мне кажется, показать, что нас, несмотря на возраст, волнуют очень много похожих тем. Нас волнует тема одиночества очень в этих пьесах, тема замкнутости мира, недопонимания, — рассказал режиссёр Никита Рак. Показ — только один раз, зато на сцене театра драмы. В зале — родители, друзья, учителя юных драматургов. Сегодня главные герои — дети, которые пришли на проект «Классная драма» не для того, чтобы получить «отлично» по литературе. Для того, чтобы научиться писать и воплощать задуманное на сцене, а в будущем, возможно, связать свою жизнь с театром. Анна Андреещева, Павел Редькин и Дмитрий Овчинников