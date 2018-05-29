Весь мир театр. Юные воронежцы смогли побыть режиссёрами и сценаристами

В Воронеже прошёл международный образовательно-театральный фестиваль «Шекспирия». Воронежцам показали иммерсивный спектакль — пьесу «Ромео и Джульетта» прямо на улице города сыграли итальянские актёры. Это одно из событий международного образовательно-театрального фестиваля «Шекспирия», который прошёл в Воронеже. Участники смогли посетить лекции и мастер-классы, посвящённые театру, а также принять участие в постановке пьес. Самая известная романтическая сцена в мире — под балконом Джульетты Ромео признаётся в любви — разворачивается среди картин музея имени Крамского.

Зрители становятся участниками происходящего, актёры то здороваются с ними, то обнимаются, то вдруг выходят из толпы или в ней пропадают. Здесь можно cнимать видео, фотографировать. И даже делать селфи на фоне спектакля не запрещается. Следующая сцена — смена декораций — и действие происходит уже на улице. Это то, что называется иммерсивный театр. Когда мы зашли, актёры просто начали здороваться, проходить мимо нас, и мы так: «что происходит?». Оказывается, мы попали на бал Шекспировский, — поделилась впечатлениями зрительница Алекса Иващенко. Актёры приехали из Италии. Для них спектакль такого формата не нов. Признаются, когда зритель так близко — работать интереснее и сложнее. — Сложность в том, чтобы проникнуть в душу зрителя. И в том, чтобы создать пространство, заражающее энтузиазмом тех, кто пришёл тебя послушать и посмотреть. Не всегда от каждого человека получаешь одинаковую реакцию. Кажется, что кто-то недостаточно внимателен, но часто бывает так, что люди, которые, казалось бы, не реагировали во время спектакля, после говорят, что им безумно понравилось, — пояснили актёры «Дома Шекспира»Габриэлле Барбетти и Джулия Бизинелла.