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Ради единственной роли актрисы мучают себя
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Ради единственной роли актрисы мучают себя 

Рамблер 8 часов назад
Чтобы сыграть суперчеловека в фантастической истории, актёрам приходится проводить часы в тренажёрном зале, наращивая мышцы. Но как быть девушкам-актрисам, которые на экране становятся супершпионками, героинями, спасающими мир, или выдающимися спортсменками? Оказывается, им тоже приходится посвящать часы физической подготовке.
1. Элисон Бри в сериале «Блеск» перевоплотилась в рестлершу. Для этого Элисон регулярно ходила в качалку. Её тренер рассказал, что актриса сама выполняла многие трюки на площадке.
2. Алисия Викандер сыграла в ленте «Tomb Raider: Лара Крофт» искательницу сокровищ. Прежде актриса заявляла, что никогда не поднимала тяжестей, но во время подготовки к съёмкам ей пришлось четыре месяца провести в тренажёрном зале и набрать 6 килограммов мышечной массы.
3. Люпита Нионго, готовясь к съёмкам в «Чёрной пантере», прошла серьёзную подготовку. Иногда тренировки начинались в 3 утра, но самой актрисе процесс понравился.
4. Марго Робби в фильме «Тоня против всех» изображала фигуристку-одиночницу. В течение трёх месяцев Марго трижды в неделю выходила на лёд, причём иногда тренировки начинались рано утром, что, по словам самой Робби, заставляло её рыдать.
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