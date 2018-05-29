Ещё
Актриса Глафира Тарханова сравнила работу в театре и кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Актриса Глафира Тарханова сравнила работу в театре и кино 

RT на русском 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Актриса «Сатирикона» Глафира Тарханова в беседе с ИА «Хабаровский край сегодня» сравнила работу в театре и кино.
«Мне всё по душе. Это как руки: какая лучше — левая или правая? Обе нужны. Конечно, театр и кино — разные вещи. Это как в журналистике: кто-то работает на телевидении, а кто-то — в газете», — заявила она.
По словам Тархановой, в театре выпускают спектакль, а затем долго его играют, тогда как в кино всё сиюминутно, но очень интересно.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.
RT на русском: последние новости
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Александра Абдулова Реставратор оценил, сколько времени может потребоваться на восстановление картины Репина Вандал нанёс серьёзные повреждения картине «Иван Грозный и его сын Иван»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Секреты кино, которые никто не видит
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение