Актриса Глафира Тарханова сравнила работу в театре и кино

Актриса «Сатирикона» Глафира Тарханова в беседе с ИА «Хабаровский край сегодня» сравнила работу в театре и кино.

«Мне всё по душе. Это как руки: какая лучше — левая или правая? Обе нужны. Конечно, театр и кино — разные вещи. Это как в журналистике: кто-то работает на телевидении, а кто-то — в газете», — заявила она.

По словам Тархановой, в театре выпускают спектакль, а затем долго его играют, тогда как в кино всё сиюминутно, но очень интересно.