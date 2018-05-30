Что стало с красавицей из «Покровских ворот»

Что стало с красавицей-актрисой из «Покровских ворот»

Красавица Рита из фильма Михаила Козакова "Покровские ворота" влюбила в себя не только персонажа картины Костика, но и чуть ли не все мужское население страны. Исчезновение сыгравшей эту роль актрисы Валентины Воилковой в 1980-х годах породило множество самых страшных версий.

Полюбившие актрису зрители очень расстроились. Слухи ходили самые разные: кто-то говорил, что актриса навсегда покинула страну, другие утверждали, что Воилкова погибла в автомобильной аварии. Не знали о ее судьбе даже близкие ей люди, актеры.

Все выяснилось после того, как беспокойные коллеги написали письмо в программу "Жди меня!". В числе авторов послания были знаменитый актер, легенда Театра Советской армии Владимир Зельдин и бывшие однокурсники Валентины. Они просили саму Воилкову или ее иностранных друзей подать весточку — ведь ее помнят, о ней беспокоятся. И зеленоглазая красавица откликнулась.

Оказалось, что в конце 80-х годов Валентина влюбилась. Ее избранником стал подданный Франции, и актриса переехала к любимому. Счастливая женщина оборвала все связи с прежней жизнью, не писала и не звонила друзьям и знакомым в России, не давала интервью.

Спустя некоторое время произошла автомобильная авария в Париже. Жертвой была не Воилкова, а совсем другая женщина, тоже актриса, недавно переехавшая во Францию. Однако у нее обнаружили документы бывшей гражданки СССР, и почему-то решили, что погибла Валентина.

К счастью, Воилкова увидела ту самую программу "Жди меня!". Она сама позвонила Зельдину и рассказала о том, что у нее все хорошо, что она счастлива в замужестве. В кино больше не снимается, зато успешно озвучивает фильмы на киностудии, принадлежащей ее мужу и занимается переводами российских фильмов.