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Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
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Что стало с красавицей-актрисой из «Покровских ворот» 

Дни.ру 10 часов назад
Красавица Рита из фильма Михаила Козакова "Покровские ворота" влюбила в себя не только персонажа картины Костика, но и чуть ли не все мужское население страны. Исчезновение сыгравшей эту роль актрисы Валентины Воилковой в 1980-х годах породило множество самых страшных версий.
Полюбившие актрису зрители очень расстроились. Слухи ходили самые разные: кто-то говорил, что актриса навсегда покинула страну, другие утверждали, что Воилкова погибла в автомобильной аварии. Не знали о ее судьбе даже близкие ей люди, актеры.
Все выяснилось после того, как беспокойные коллеги написали письмо в программу "Жди меня!". В числе авторов послания были знаменитый актер, легенда Театра Советской армии Владимир Зельдин и бывшие однокурсники Валентины. Они просили саму Воилкову или ее иностранных друзей подать весточку — ведь ее помнят, о ней беспокоятся. И зеленоглазая красавица откликнулась.
Оказалось, что в конце 80-х годов Валентина влюбилась. Ее избранником стал подданный Франции, и актриса переехала к любимому. Счастливая женщина оборвала все связи с прежней жизнью, не писала и не звонила друзьям и знакомым в России, не давала интервью.
Спустя некоторое время произошла автомобильная авария в Париже. Жертвой была не Воилкова, а совсем другая женщина, тоже актриса, недавно переехавшая во Францию. Однако у нее обнаружили документы бывшей гражданки СССР, и почему-то решили, что погибла Валентина.
К счастью, Воилкова увидела ту самую программу "Жди меня!". Она сама позвонила Зельдину и рассказала о том, что у нее все хорошо, что она счастлива в замужестве. В кино больше не снимается, зато успешно озвучивает фильмы на киностудии, принадлежащей ее мужу и занимается переводами российских фильмов.
Зрители помнят Воилкову по фильмам "Обыкновенное чудо" (фрейлина Оринтия), "Версия полковника Зорина" (девушка Рустама), "Будьте моим мужем" (эпизодическая роль курортницы), "Колье Шарлотты" (Светлана Кораблева), "Узник замка Иф" (госпожа де Вильфор) и многим другим, напоминает портал EG.ru.
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